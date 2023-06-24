Про це 24 Каналу розповів заступник командувача Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий. Він додав, що дії Євгєнія Пригожина ще більше дезорієнтують російську армію на полі бою.

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"У них почались розбірки між собою. У Пригожина виходить набагато швидше взяти Ростов, аніж Бахмут. Він взяв обласний центр Росії, а Бахмут – так і не зміг. Це все (події на фронті й у Росії – 24 Канал) взаємопов'язано й ЗСУ – одні з головних режисерів цих подій", – сказав заступник командувача Східного угрупування військ ЗСУ.

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Мрії здійснюються

Раніше військове керівництво України повідомляло, що коли ПВК "Вагнера" виходили з Бахмута й околиць, то російські підрозділи, які їхали їм на зустріч були демотивовані, побачивши розбиті вагнерівські підрозділи. Останні події у Росії показують, що "Вагнера" фактично виявилися "найкраще" підготовленим військом росіян.

Крім того, окупанти побачили, що в Росії починаються незрозумілі дії. Безперечно, це теж ніякої впевненості не дає. Само собою те, що не було ніяких різких й швидких заяв вищого військово-політичного керівництва країни-агресорки також показує слабкість росіян.

Всі ці 20-річні "вставанія с колєн", "сільниє как нікогда", "граніца Росії нєзаканчіваєца нігдє", бачте, як вони іронічно проти них повернулося. Це знаєте "бійтеся мріяти, ваші мрії можуть здійснитися". От у них зараз це й відбувається,

– додав Череватий.

Україна робитиме свою справу крок за кроком – звільнюватиме окуповані території. На відміну від противника, ми не граємося у "кампанєйщину". Український керівник напрямку жорсткий прихильник військової науки, тому йде планова робота артилерії й інших засобів знищення.

"У встановлений час все буде діяти як на Харкові, Лимані – всьому свій час", – підсумував Череватий.

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