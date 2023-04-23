Ні для кого не секрет, що діти посадовців ворожої держави переважно живуть за кордоном, витрачають мільйони своїх батьків-путіністів та ні в чому собі не відмовляють. Саме тому матеріали про участь Ніколая Пєскова у війні – сина головного рупора Кремля – мають вигляд жалюгідного цирку, – інформує 24 Канал з посиланням на ворожі ЗМІ.

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Як син Пєскова "вагнерівцем був"

Власне, російські ЗМІ та телеграм-канали активно поширюють інтерв'ю нібито 33-річного Пєскова-молодшого, який нібито "за власної ініціативи" пішов на фронт у лави ПВК "Вагнера".

Цікаво, що сам Пригожин – вожак терористів – взявся стверджувати, що Ніколай був артилеристом та на службу відправився, "показавши перед тим фальшиві документи, де було змінене ім'я, прізвище та по батькові".

Після цього усе й стало на свої місця та й стало зрозуміло, що це все – фейк. Себто якщо справді син Пєскова пішов на фронт, то навіщо він "змінював ім'я".

Зверніть увагу! Варто також сказати, що за російським законодавством ніяких "приватних військових компаній" не існує. Так, усі знають, що вагнерівці – це найманці та зеки Пригожина, які за гроші готові вбивати та катувати людей, однак діють вони поза правовим полем ворожої держави. В одну з інтерв'ю Ніколай стверджував, що нібито батько особисто допомагав йому зв'язатися з ПВК та туди влаштуватися. Але в такому разі питання – "навіщо". Якби справді Ніколай так хотів воювати, то "чому" не пішов у регулярну армію, яка є законною.

Інтерв'ю Соловйову

Після оприлюднення інтерв'ю нібито сина Пєскова, ворожі ЗМІ почали писати, що Ніколай як "уродженець Чебоксар" пішов у лави ПВК "Вагнера" та навіть давав раніше інтерв'ю пропагандисту Владіміру Соловйову.

Соловйов зустрівся з чебоксарцем із ПВК, який отримав медаль "За відвагу",

– такі заголовки можна було побачити у ворожих ЗМІ у січні 2023 року.

Разом з тим тоді – тобто декілька місяців тому – вийшло невелике відеоінтерв'ю цього "вагнерівця", який розповідає, що вперше потрапив на передову, а в цивільному життя "працював у різних галузях".



"Чебоксарець", що потім "виявися сином Пєскова" у січні нібито давав інтерв'ю Соловйову / Скриншот з відео ворожих ЗМІ

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Словом, має це все дуже непереконливий вигляд. І як підсумок можна констатувати, що ворожа пропаганда не вміє створювати фейки. До речі, не так давно кремлівський пропагандист Сєргєй Марков показував "фото з присяги" сина Пєскова. Однак згодом виявилося, що на зображенні син Петра Порошенка.