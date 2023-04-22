Російські пропагандистські ЗМІ почали поширювати "казку" Пригожина про те, що син Пєскова воював у складі ПВК "Вагнера". Ба більше, навіть заявили, що буцімто знайшли його армійське фото. На опублікованій світлині дійсно юнак зачитує присягу, проте поряд з ним не речник Путіна, а п'ятий президент України. Як російська пропаганда знову "перестаралася" – інформує 24 Канал.

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Порошенка "не помітили" на фото

Російський посіпака Марков опублікував світлину юнака, який зачитує присягу. Пропагандист пихато заявив, що це буцімто син Пєскова – Ніколай, який воював у складі ПВК "Вагнера". Марков навіть підкреслив, що буцімто "знайшов свідків" того, що син Пєскова був на фронті.



Пропагандисти опублікували буцімто фото сина Пєскова / Скриншот із соцмереж

Пропагандист так намагався створити "ексклюзив", що навіть не помітив, що не так з опублікованою фотографією. Якщо придивитися, то можна побачити, що позаду буцімто "сина Пєскова" стоїть п'ятий президент України – Петро Порошенко.



Порошенка на світлині "не помітили"/ Скриншот із соцмереж

"Віддані товариші" Маркова вказали на конфуз, привід для якого він створив сам. Пропагандист поспіхом видалив свій пост, а натомість – почав виправдовуватися. Той маразматично пообіцяв "розібратися" у ситуації та "повідомити все згодом".



Пропагандист почав виправдовуватися / Скриншот із соцмереж

Син Пєскова заявив, що дійсно воював у ПВК “Вагнера”

Ніколай Чоулз, син Дмітрія Пєскова, в інтерв'ю одному з пропагандистських росЗМІ заявив, що буцімто дійсно воював у ПВК "Вагнера".

За його словами, він від початку проведення так званої "спецоперації" прийняв рішення відправитися на фронт. Ба більше, він звернувся до свого батька за допомогою. Син Пєскова заявив, що раніше "інформації" щодо вступу до ПВК було менше, тому він нібито не міг самостійно "розібратися".

Окрім того, Ніколай ще й цинічно заявив, що "участь у спецоперації" є його "обов'язком", а рідні його буцімто підтримали у цьому рішенні.

Пригожин заявив, що син Пєскова буцімто "служив" у ПВК

Євгеній Пригожин першим почав розповідати "казку", що син Пєскова буцімто "служив" у ПВК "Вагнера". Щоправда, він вирішив деталі його служби не розкривати.

Якщо проаналізувати заяви пропагандистів, то син Пєскова – наче той супергерой. Він одночасно встигає жити в США, навчатися в Британії та наостанок – служити в ПВК "Вагнера" артилеристом.

За словами Пригожина, саме в артилерійський підрозділ потрапив син речника Путіна. Він буцімто "був по коліна у багнюці, лайні на "Урагані". Разом з тим, Пригожин заявив, що ця інформація не афішувалася, тому про це "мало хто знає".