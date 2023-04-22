Российские пропагандистские СМИ начали распространять "сказку" Пригожина о том, что сын Пескова воевал в составе ППК "Вагнера". Более того, даже заявили, что якобы нашли его армейское фото. На опубликованном фото действительно юноша зачитывает присягу, однако рядом с ним не спикер Путина, а пятый президент Украины. Как российская пропаганда снова "перестаралась" – информирует 24 Канал.

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Порошенко "не заметили" на фото

Российский прихвостень Марков опубликовал фотографию юноши, который зачитывает присягу. Пропагандист высокомерно заявил, что это якобы сын Пескова – Николай, воевавший в составе ЧВК "Вагнера". Марков даже подчеркнул, что якобы "нашел свидетелей" того, что сын Пескова был на фронте.



Пропагандисты опубликовали якобы фото сына Пескова / Скриншот из соцсетей

Пропагандист так пытался создать "эксклюзив", что даже не заметил, что не так с опубликованной фотографией. Если присмотреться, то можно увидеть, что сзади якобы "сына Пескова" стоит пятый президент Украины – Петр Порошенко.



Порошенко на фото "не заметили"/ Скриншот из соцсетей

"Преданные товарищи" Маркова указали на конфуз, повод для которого он создал сам. Пропагандист спешно удалил свой пост, а вместо этого начал оправдываться. Тот маразматически пообещал "разобраться" в ситуации и "сообщить все впоследствии".



Пропагандист начал оправдываться / Скриншот из соцсетей

Сын Пескова заявил, что действительно воевал в ПИК "Вагнера"

Николай Чоулз, сын Дмитрия Пескова, в интервью одному из пропагандистских росСМИ заявил, что якобы действительно воевал в ППК "Вагнера".

По его словам, он с начала проведения так называемой "спецоперации" принял решение отправиться на фронт. Более того, он обратился к своему отцу за помощью. Сын Пескова заявил, что ранее "информации" о вступлении в НДП было меньше, поэтому он якобы не мог самостоятельно "разобраться".

Кроме того, Николай еще и цинично заявил, что "участие в спецоперации" является его "долгом", а родные его якобы поддержали в этом решении.

Пригожин заявил, что сын Пескова якобы "служил" в ПИК

Евгений Пригожин первым начал рассказывать "сказку", что сын Пескова якобы "служил" в ППК "Вагнера". Правда, он решил детали его службы не раскрывать.

Если проанализировать заявления пропагандистов, то сын Пескова – как супергерой. Он одновременно успевает жить в США, учиться в Британии и напоследок служить в ППК "Вагнера" артиллеристом.

По словам Пригожина, именно в артиллерийское подразделение попал сын спикера Путина. Он якобы "был по колено в грязи, дерьме на "Урагане". Вместе с тем, Пригожин заявил, что эта информация не афишировалась, поэтому об этом мало кто знает".