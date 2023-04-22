Правда, он не рассказал, воевал ли он наравне с другими наемниками из ЧВК "Вагнера" или просто где-то со стороны смотрел глубоко в тылу. Как бы там ни было, а он ужасно гордится, если не тролит, сыном Дмитрия Пескова, передает 24 Канал.

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Будто месил грязи на "Урагане"

Пригожин начал с того, что Дмитрий Песков в свое время был "оконченным либералом". Несмотря на это, он единственный из его знакомых, если верить "повару Путина", привел своего сына к основателю ЧВК "Вагнеру". Так сказать, заботливый папаша года.

Итак, Пригожин заявил, что сын Пескова, проживавший, если не в США, то в Англии, стал на равных с другими бойцами. Так же месил болото и возился с советской техникой.

(Песков – 24 Канал) пришел и говорит: "Возьми его простым артиллеристом". Кстати, отработал совершенно нормально. Простым артиллеристом, по колено в грязи, дерьме на "Урагане". Мало кто об этом знает,

– подчеркнул Пригожин.

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Но мало верится, что Песков в глаза видел те "Ураганы". Да и есть подозрение, что единственное болото, с которым он имел дела, было из грязевых ванн на курортах, которые он посещал.

К слову, журналисты отметили, что, вероятно, речь идет о Николае Пескове. Он часть своей жизни с 90-х годов жил в Великобритании. Кроме того, служил в ракетных войсках стратегического назначения. В издании отметили, что Пригожин не уточнил, когда именно Песков-младший носился на "Урагане". Не исключено, что это могло быть и до полномасштабного вторжения.

Заметим, что Николая Пескова уже даже успели разыграть после начала так называемой "спецоперации". Ему позвонил по телефону соратник Навального Дмитрий Низовцев. Он представился якобы сотрудником органа военного управления и пригласил сына спикера Кремля в военкомат. Тогда потомок говорящей головы подчеркнул, что никуда ехать не собирается. Более того, "будет решать вопрос на другом уровне".