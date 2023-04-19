Однак ці цифри не вражають і не хвилюють кремлівську владу. Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, росіяни вже майже в 10 разів перестрибнули планку втрат під час Афганської війни.

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Сили росіян виснажуються

Ступак звернув увагу на слова ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина, який обережно припустив, що, можливо, Росії варто зупинитися у війні.

Це перша ластівка з приводу зупинення війни. Хоча потрібно спостерігати, як надалі будуть розгортатися події – чи підтримають його заклик військові, політики, олігархи тощо,

– зауважив співрозмовник.

Пригожин скоріш за все розуміє, що сили російської армії виснажуються. А у випадку, якщо навіть вдасться захопити Бахмут, ресурсу йти далі у Росії немає.

Іван Ступак прокоментував слова Пригожина про припинення війни: дивіться відео

Потрібно зупинитись, поки не почався контрнаступ

Іван Ступак припустив, що заява Пригожина не була узгоджена з Кремлем, і це особисто його думка.

Про нього давно відомо, що за словом в кишеню він не полізе. Все що думає про людей, про ситуації, про те й говорить. Пригожин, напевно, оцінив втрати росіян, побачив, яка і в якій кількості техніка їде до України та припустив, які на них чекають перспективи,

– зазначив колишній співробітник СБУ.

Пригожин спробував кинути перший камінець і подивитись, як на нього зреагують.

"Якщо на нього не будуть тиснути, то можливо він продовжить говорити про те, що росіянам потрібно зупинитися, поки не почався контрнаступ України. Це шанс для Росії зберегти те, що вони зараз заграбастали", – впевнений Іван Ступак.

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