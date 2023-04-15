Американські аналітики Інституту вивчення війни проаналізували заяву Пригожина. Власне, наразі очільник терористів ставить інформаційні умови для використання провалу російської армії в разі успіху запланованого українського контрнаступу.

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Пригожин відкидає можливість перемовин

Власник ПВК стверджує, що майбутній контрнаступ України швидше вдасться, ніж провалиться. Крім того, він каже, що егоїстична російська "глибинна держава" зараз перебуває в кризі через нездатність російських військових швидко здобути перемогу.

Відтак, російські еліти підштовхуватимуть Кремль до серйозних поступок на переговорах, рівнозначних зраді російських інтересів. Тому Пригожин прямо відкинув ідею будь-яких переговорів про припинення війни та закликав росіян продовжувати боротьбу, навіть якщо це призведе до поразки Росії.

Аргумент кухаря Путіна, м'яко кажучи, дивний. Він заявив, що будь-який сценарій, за якого Росія зазнає поразки, призведе до хвилі "радикальних національних почуттів" у Росії. За його словами, це послужить каталізатором для відновлення російського патріотизму та дозволить російській нації пройти вогневе хрещення, необхідне, щоб вийти переможцем і перемогти Україну.

Тому він наполягає, аби російські військові не припиняли бойові дії, попри величезну кількість втрат. Пригожин додає, що послаблення війни дасть змогу "трансформованій українській державі політично протистояти Кремлю".

Наративи Пригожина суперечать планам Кремля

Російський націоналістичний дискурс про прийнятність поразки Росії в Україні відхиляється від тверджень про необхідність уберегти Росію від принижень і дозволити їй "зберегти обличчя".

Аргумент Пригожина про те, що Кремль повинен протистояти переговорам не сумісний з ідеєю про те, що Кремлю потрібно дати можливість зберегти обличчя, щоб він не здійснив масову ядерну ескалацію.

Примітно, що Пригожин – один із найбільш екстремальних лідерів думок провоєнної фракції Росії – вважає, що Росія може зазнати поразки в Україні та що така поразка в короткостроковій перспективі насправді принесе їй користь,

– йдеться у звіті.

Коментарі Пригожина підкреслюють пріоритет провоєнної спільноти про активізацію тривалої боротьби із Заходом. Аналітики вважають, що цей порядок денний не просувається за допомогою термоядерного знищення.