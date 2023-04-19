Від початку повномасштабного вторгнення на той світ вдалося відправити вже 187 750 російських загарбників. Зауважимо, що це приблизна цифра і вона може бути нижчою за реальну через неможливість точно підрахувати втрати у зонах ведення активних бойових дій.

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Втрати ворога у техніці

За понад рік повномасштабного вторгнення російські загарбники втратили також чимало техніки. На брухт наші захисники перетворили тисячі танків, бойових броньованих машин, а також сотні літаків і гелікоптерів. Гайда знайомитися зі статистикою детальніше:

танків – 3 665;

бойових броньованих машин – 7 110;

артилерійських систем – 2 819;

РСЗВ – 538;

засобів ППО – 285;

літаків – 308;

гелікоптерів – 293;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 376;

крилатих ракет – 911;

кораблів /катерів – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 692;

спеціальної техніки – 330.



Актуальні втрати ворога станом на 19 квітня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Пройдімося втратами ворога за минулу добу. Упродовж 18 квітня наші захисники знищили 4 танки, 12 бойових броньованих машин, 9 артилерійських систем, цілих 23 безпілотники оперативно-тактичного рівня, а також 16 автомобілів і автоцистерн.

Запеклі бої за Бахмут і Мар'їнку

Російські загарбники зазнають колосальних втрат, зокрема, через прагнення виконати наказ Путіна. Кривавий диктатор за будь-яку ціну хоче виходу на адміністративні межі Донецької та Луганської областей. Тож не шкодує жодного солдата для втілення у життя свого жорстокого плану.

Наступальні дії, кажуть у Генштабі ЗСУ, зосереджені на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Лиш за минулу добу підрозділи Сил оборони там відбили понад 60 атак ворога. Наразі найзапекліші бої точаться за Бахмут і Мар'їнку.

Зауважимо, що окупанти продовжують вражати своєю цинічністю на тимчасово окупованих територіях. Так, на частині Херсонщини вороги мінують місцевість, а також нарощують оборонну спроможність. Відомо, що засіюють мінами навіть акваторії річок Конка та Дніпро. На жаль, на мінах ворога підриваються місцеві мешканці, коли намагаються вийти на воду.