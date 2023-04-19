С начала полномасштабного вторжения в мир удалось отправить уже 187 750 российских захватчиков. Заметим, что это приблизительная цифра и она может быть ниже реальной из-за невозможности точно подсчитать потери в зонах ведения активных боевых действий.
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Потери врага в технике
За более чем год полномасштабного вторжения российские захватчики потеряли также немало техники. В металлолом наши защитники превратили тысячи танков, боевых бронированных машин, а также сотни самолетов и вертолетов. Айда знакомиться со статистикой подробнее:
- танков – 3665;
- боевых бронированных машин – 7110;
- артиллерийских систем – 2 819;
- РСЗО – 538;
- средств ПВО – 285;
- самолетов – 308;
- вертолетов – 293;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2376;
- крылатых ракет – 911;
- кораблей/катеров – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5692;
- специальной техники – 330.
Актуальные потери врага по состоянию на 19 апреля / Инфографика Генштаба ВСУ
Пройдемся потерями врага за минувшие сутки. В течение 18 апреля наши защитники уничтожили 4 танка, 12 боевых бронированных машин, 9 артиллерийских систем, 23 беспилотника оперативно-тактического уровня, а также 16 автомобилей и автоцистерн.
Ожесточенные бои за Бахмут и Марьинку
Российские захватчики несут колоссальные потери, в частности, из-за стремления выполнить приказ Путина. Кровавый диктатор любой ценой хочет выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. Поэтому не жалеет ни одного солдата для воплощения в жизнь своего жестокого плана.
Наступательные действия, говорят в Генштабе ВСУ, сосредоточены на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Только за минувшие сутки подразделения Сил обороны там отбили более 60 атак врага. Сейчас самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.
Заметим, что оккупанты продолжают поражать своей циничностью на временно оккупированных территориях. Так, на части Херсонщины враги минируют местность, а также наращивают оборонительную способность. Известно, что засеивают минами даже акватории рек Конка и Днепр. К сожалению, на минах врага подрываются местные жители, когда пытаются выйти на воду.