Российские захватчики превратили Бахмут в руины. Но это не повлияло на наших военных, которые продолжают титанически защищать город и не позволяют врагу его захватить.

Читайте также Воевать отправят всех: Путин принял окончательное решение

Множество атак и уничтоженных оккупантов ежедневно

Российские захватчики уже положили десятки тысяч своих бойцов в попытке если не захватить, так окружить Бахмут. Это им не удалось, но они не оставляют попыток. В ежедневных сводках Генштаба акцентируют внимание на десятках атак, которые совершает враг. Большинство из них направлено именно на Бахмут. Город, в который оккупанты уперлись, и оборона которого играет немаловажную роль в будущем контрнаступлении ВСУ.

На важности Бахмута постоянно напоминает военно-политическое руководство нашего государства. Наши военные на этом направлении не только наносят колоссальные потери врагу. Они еще и сковывают его. Яркой демонстрацией этого стал, по сути, провал великого наступления, которым Кремль угрожал зимой.

Очередной аргумент на пользу того, что Бахмут чрезвычайно важен в военном плане, – визиты топ-чиновников ВСУ, а также главы государства Владимира Зеленского.

Журналисты издания "Слово и дело" сделали инфографику, позволяющую увидеть, что менее чем за полгода к Бахмуту и на Бахмутское направление военно-политическое руководство приезжало 22 раза.

Сырский и Дейнеко "рекордсмены" по количеству визитов самой горячей точки войны

Как выяснилось, чаще всего в Бахмут и на одноименное направление приезжал командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский. Дальше мы вам распишем, когда и где были наши чиновники.



Сколько раз посещали Бахмут топ-чиновники / Инфографика "Слово и дело"

Александр Сырский, командующий Сухопутными войсками был:

в Бахмуте – 27 декабря 2022, 3 марта и 8 марта;

в Бахмуте и в окрестностях – 8 и 25 февраля;

на Бахмутском направлении – 24 января, 7 февраля, 26 и 28 марта, а также 3 и 9 апреля.

Сергей Дейнеко, глава Госпогранслужбы был:

в Бахмуте – 20 февраля.

на Бахмутском направлении – 31 декабря и 1 января, 31 января и 20 марта, а также 15 апреля.

Владимир Зеленский, президент Украины был:

в Бахмуте – 20 декабря;

на Бахмутском направлении – 22 марта.

По одной поездке в Бахмут совершили:

глава ГСЧС Сергей Крук 15 декабря,

глава ГУР МО Кирилл Буданов – 27 – 28 декабря,

а также глава Нацполиции Игорь Клименко – 11 января.

Заметим, что во время своего визита, который Владимир Зеленский осуществил 20 декабря, он вручал награды нашим защитникам. Кроме того, посетил передовые позиции одной из бригад. Также главе государства командир отчитался о ситуации на этом направлении.

К слову, на Бахмутском направлении он бывал дважды – 5 июня 2022 года, а также 22 марта 2023 года. Последний визит пришелся на активные боевые действия, и это изрядно возмутило оккупантов. Ведь бункерный дед не может похвастаться такой смелостью. Оно и не удивительно, ведь он прекрасно понимает, что его разорвут на куски свои же.

Александр Сырский, который является абсолютным рекордсменом по посещению Бахмута и Бахмутского направления, последний раз там побывал 9 апреля. После своей поездки он заметил, что нашим мужественным воинам удалось истощить вагнеровцев. Это и заставило врага привлекать к боям за город уже спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения.

Бои носят жесткий характер с обеих сторон. Враг перешел к так называемой "сирийской тактике" выжженной земли. Уничтожает здания и позиции ударами авиации и огнем артиллерии. Оборона Бахмута продолжается. Ситуация сложная, но контролируемая,

– говорил тогда Сырский.

18 апреля он подчеркнул, что Бахмутское направление остается эпицентром боевых действий. Там же российские захватчики сосредотачивают наибольшие свои усилия. Враг продолжает пытаться взять город под контроль любой ценой. Также наблюдается увеличение активности тяжелой артиллерии и количества авиационных ударов. Бахмут оккупанты продолжают превращать в руину.

Добавим, что во время заседания Ставки Верховного Главнокомандующего 14 марта было принято решение продолжить оборону Бахмута. Напомним, что 3 февраля 2023 года глава государства сделал мощное и четкое заявление во время пресс-конференции по итогам саммита Украина – ЕС. Он подчеркнул, что никто не будет сдавать Бахмут и что наши военные выходить из города не будут.

Почему важно продолжать оборону Бахмута

Помог ответить на этот вопрос военный эксперт Петр Черник. В комментарии 24 Каналу он отметил, что отступление от Бахмута не будет означать, что боевые действия будут идти где-то в лесу или поле. Отнюдь. Эпицентром станут следующие города, расположенные поблизости.

Если отход будет из Бахмута, мы понимаем, что следующая линия боевого столкновения пройдет по следующим городским конгломерациям. Это или Часов Яр – Константиновка или Краматорск – Славянск. Зачем допускать к разрушению городские постройки? Если Бахмут выполняет эту стратегическую роль, то пусть выполняет ее пока логично там за что-то цепляться,

– подчеркнул Черник.

В то же время он отметил, что отступление от Бахмута, если соответствующее решение примет военное руководство, не будет катастрофой. Если заглядывать в историю, то есть ряд свидетельств того, что проигранные битвы еще не означают поражение в войне.

В столетней войне британцы одержали целый ряд блестящих побед. Самая блестящая – 1356 год – битва при Пуатье, где даже французского короля и его сына взяли в плен и погибло огромное количество цвета нации Франции. Французы думали, что войну проиграли, но в конце концов ее выиграли,

– добавил эксперт.

Он также припомнил кейс Второй мировой войны. Тогда японцы 7 декабря 1941 года атаковали Перл Харбор и были уверены в том, что вот-вот разобьют Америку. Но и тогда Америка выиграла войну.

Петр Черник в очередной раз подчеркнул: "Пока есть логика и смысл сражаться за Бахмут, до тех пор это нужно делать".

Наши защитники продолжат защищать Бахмут. Но и враг не отступит от своих желаний. Так, в Институте по изучению войны заметили, что Путин разочаровался в регулярном российском войске, которое так и не смогло выйти на административные границы Донецкой и Луганской области до 1 марта.

Поэтому бункерный дед стал благосклоннее к Евгению Пригожину и его ЧВК "Вагнеру". Более того, вагнеровцы получают подкрепления, боеприпасы. А все для того, чтобы захватить Бахмут если не к 9 мая, то к июню, чтобы во время пресс-конференции "Прямая линия" ему было чем кичиться перед россиянами.

Но мы прекрасно понимаем, что врагу ничего не удастся. Наши мужественные и отважные защитники продолжают обламывать планы оккупантов. А оружие и военная техника от международных партнеров только ускоряют это.