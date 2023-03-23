Визит президента Украины в Бахмут буквально отобрал дар речи у пропагандистки, передает 24 Канал. Скабеева очень вяло и неуверенно, не доверяя своим же словам, заявила, что Зеленский проехал по "дороге смерти".

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Пропагандистка не понимает, как это произошло

Во время своего шоу "60 минут" Ольга Скабеева общалась с находящимся на Донбассе российским военкором. Его она спросила, как так получилось, что Владимир Зеленский смог проехать по той самой "дороге смерти", которая якобы постоянно под прицелом русской артиллерии.

Что в результате в Бахмуте? Сообщают, что Зеленский съездил туда и якобы проехал по той "дороге смерти", которую полностью контролируют российские артиллеристы. Ну, то есть не контролируют, или Зеленский не съездил?,

– спросила удивленная Скабеева.

Скабеева поражена тем, что Зеленский приехал в Бахмут: смотрите видео

Гость эфира сетовал, что ему неизвестна ситуация в Бахмуте. Только смог вяло выжать из себя, что "что-то там происходит точно".

Оно и неудивительно, что Скабееву буквально исказило от этой новости. Ведь президент ее страны, как настоящий вор, приезжает в оккупированный Мариуполь посреди ночи. Устраивает целый цирк с согнанными жителями, которые на камеру благодарят диктатора за лучшую жизнь. Тем временем на фоне одна смелая женщина кричала, что это постановка. На фронте Путина мы не увидим, потому что ему духа не станет рисковать собственной жизнью. Даже двойника своего он туда не отправит.

Тем временем Марк Фейгин подтвердил наши соображения. Он заметил, что Путин никогда не отправится на передовую не только потому, что боится украинцев. У него панический страх и перед россиянами.

Что известно о визите Зеленского