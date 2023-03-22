Вместе с президентом Восток нашего государства посетил и руководитель ОП Андрей Ермак. Владимир Зеленский на АЗС в Донецкой области выпил кофе и общался с нашими воинами.
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Зеленский посетил АЗС в Донецкой области
Наши люди. Наши военные. Наша Донеччина. Наша Украина.
Мы дома. На родной земле. А значит, победим,
– говорится в сообщении.
Зеленский посетил АЗС, выпил кофе, фотографировался и общался с украинскими воинами. Можем с уверенностью сказать, что российским оккупантам может только сниться подобное отношение российского лидера.
Глава страны попил кофе с бойцами в Донецкой области: смотрите видео
Фейковое путешествие российского диктатора в Севастополь и Мариуполь, которое пропагандисты подали как "невероятный показ силы" Путина, свидетельствует скорее о слабости российского президента. Тем более что закончились эти визиты рядом абсолютных провалов.
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Зеленский в Бахмуте: что известно
- 22 марта Владимир Зеленский снова приехал к военным, находящимся на Бахмутском направлении.
- Президент пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за защиту Украины.
- Военные рассказали лидеру страны об оперативной ситуации и ходе боевых действий на участке фронта и почтили минутой молчания память павших защитников.
- Глава государства также посетил госпиталь, в котором проходят лечение раненые украинские военнослужащие, в том числе защитники Бахмута.
- Президент вручил находящимся на фронте и госпитале военнослужащим государственные награды. В частности, орден "Золотая Звезда" от Главы государства получил артиллерист, капитан Илья Вергун, которому присвоено звание Героя Украины.