Вместе с президентом Восток нашего государства посетил и руководитель ОП Андрей Ермак. Владимир Зеленский на АЗС в Донецкой области выпил кофе и общался с нашими воинами.

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Зеленский посетил АЗС в Донецкой области

Наши люди. Наши военные. Наша Донеччина. Наша Украина.

Мы дома. На родной земле. А значит, победим,

– говорится в сообщении.

Зеленский посетил АЗС, выпил кофе, фотографировался и общался с украинскими воинами. Можем с уверенностью сказать, что российским оккупантам может только сниться подобное отношение российского лидера.

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Фейковое путешествие российского диктатора в Севастополь и Мариуполь, которое пропагандисты подали как "невероятный показ силы" Путина, свидетельствует скорее о слабости российского президента. Тем более что закончились эти визиты рядом абсолютных провалов.

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