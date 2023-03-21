Нет никаких сомнений в том, что распиаренная кремлевскими СМИ поездка Путина на оккупированные территории готовилась спешно, потому что после объявления диктатора в международный розыск ему нужно было продемонстрировать своему народу хоть что-нибудь победное. Якобы меня могут винить в чем угодно, но буду делать все, что пожелаю, а за это мне не будет абсолютно ничего. 24 Канал проанализировал для чего диктатору понадобилась эта "поездка".

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Впрочем, на самом же деле посетить Крым и Донбасс российский диктатор побоялся, поэтому отправил туда актера-двойника. И это понятно, ведь, как показывает дело Рогозина, от прилета не застрахован никто, а Путин слишком сильно боится за свою жизнь.

Вылезти из бункера слишком страшно

Следует отметить, что поведение российского президента за последние почти 10 лет свидетельствовало о невероятном прогрессировании у него паранойи и феноменальной трусости.

Путин всегда выстраивал себе имидж маскулинного альфа-самца, и еще в 2012 году мог полетать на мотодельтаплане со стерхами, а в 2014-м – встретиться с депутатами Госдумы и даже выступить на концерте в оккупированном Крыму перед многотысячной толпой и без бронекапсулы. С каждым годом диктатор скатился в свой шизофренический пузырь и и, казалось, дошел до пика безумия после пребывания в бункере во время пандемии COVID-19.

Все эти крайне редкие встречи с кем-то из своего ближайшего окружения за длинным столом уже давно стали мемами. Однако они дают определенное понимание того, насколько Путин боится за свою жизнь.



Путин принимает Шойгу за своим коронавирусным столом / Фото из российских СМИ

И совсем не зря всех, кто встречается с бункерным диктатором до сих пор прогоняют через двухнедельный карантин и сдачу анализов на коронавирус и глисты. Не просто так россияне и оплачивают труд специальному охраннику, который носит за "главным геополитическим стратегом" специальный чемоданчик для сбора фекалий.

Так чего удивляться тому факту, что после начала полномасштабного вторжения Путин выступал в московских "Лужниках" в специальном помещении из бронестекла.



На "Лужниках" в 2022 году Путин выступал, закрытый от всех бронестеклом / Скриншот из видео российских пропагандистов

А чего стоит появление российского президента на полигоне в Рязанской области, где всех мобиков заставили стрелять из автоматов без магазинов

Вполне понятно, в этом контексте, зачем диктатор повсюду таскает собственный зенитно-ракетный комплекс, который должен прикрывать его от любой опасности с воздуха: вражеских ракет, беспилотников, инфицированных птиц, обломков самолетов, ядерных боеголовок и даже лазерных лучей. По крайней мере, такой приказ отдали операторам "Панциря", которые катаются по дороге бункер – Кремль. Впрочем, существуют такие опасные ситуации, в которых Путин не может доверить свою жизнь ни снайперам, ни собственной ПВО. Например, выступление перед реальной толпой, которая "очень любит своего царя" на концерте по случаю ликвидации 150 тысяч российских солдат. Поскольку народу нужно было показать, что дедуган еще способен не сходить под себя при одной только мысли о появлении на публике, в Кремле решили не устанавливать бронестекло, но отправили туда двойника.

Так стоит ли вообще думать, почему при такой жалкой трусости бункерный фюрер за почти 9 лет не совершил ни одной поездки на Донбасс, где на самом деле могло прилететь. Путин даже в России никогда не появится в прифронтовых областях, не то, чтобы приближаться к фронту. Он же не Байден, который был абсолютно уверен, что в день визита Москве не хватит смелости даже беспилотник в сторону Киева запустить. Потому и веры в то, что российский лидер сделал себе инъекцию смелости и решился прибыть на Донбасс, нет вообще никакой. Тем более "визит" сопровождался просто огромным количеством доказательств, что во всех мероприятиях принимал участие двойник.

Театр многих актеров