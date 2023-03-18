Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, приезд двойника Путина в Крым не зря организовали перед визитом лидера Китая Си Цзиньпина в Москву.

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Двойник Путина себя разоблачил

Свитан отметил, что в Севастополь прибыл не сам Путин, а его двойник. Полковник ВСУ заметил, что якобы диктатор хромал. По его мнению, человек, который желает скрыть свою походку, начинает хромать.

Когда человек хромает или делает вид этого, то практически невозможно по ходу определить, это двойник, или основной персонаж. Поэтому если он хромал, то, скорее всего, это был не Путин,

– убежден он.

Военный эксперт подчеркнул, что визит двойника состоялся перед приездом президента Китая Си Цзиньпина в Москву.

"Они ждут приезда Си Цзиньпина. Сначала сбивают беспилотник, затем двойник Путина появляется в Крыму. Это информационное послание, которое сейчас будет преподносить Путина перед приездом китайского лидера", – добавил Свитан.

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