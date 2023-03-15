Нас пугали очень долго, но мы очень мощно готовились. Об этом 24 Канала сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.
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То, что мы сегодня 385-й день защищаем наше государство – это ответ всем тем людям, которые не верили в нашу страну, наши вооруженные силы и высшее военно-политическое руководство,
– заметил секретарь СНБО.
Да, планы были совсем другие. Однако это наша земля, акцентирует Данилов, которую мы никому не отдадим.
"Никаких компромиссов с террористами быть не может. Крым, Донецкая и Луганская область – эти территории будут возвращены в нашу страну. Иначе быть не может", – подчеркнул секретарь СНБО Алексей Данилов.
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Все идет по плану Украины
- Украина готовится окончательно изгнать россиян с оккупированных территорий. Однако сейчас активизировались разные силы, которые хотят сорвать этот процесс.
- По словам Данилова, украинские военные активно работают над будущим контрнаступлением ВСУ. Однако о сроках говорить не стоит. Секретарь СНБО подчеркивает: контрнаступление готовят, а все будет решать Ставка Верховного Главнокомандующего. Там прислушиваются к предложениям украинских военных.
- Важнейшим фактором является то, что это будет план Украины, а не кого-то другого. "Не надо спешить. Все делается по нашему плану. Еще раз подчеркиваю – по нашему; по плану нашей страны. А не так, как нам кто-то предлагает, пропагандирует и рассказывает", – подчеркнул Данилов.