Нас пугали очень долго, но мы очень мощно готовились. Об этом 24 Канала сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

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То, что мы сегодня 385-й день защищаем наше государство – это ответ всем тем людям, которые не верили в нашу страну, наши вооруженные силы и высшее военно-политическое руководство,

– заметил секретарь СНБО.

Да, планы были совсем другие. Однако это наша земля, акцентирует Данилов, которую мы никому не отдадим.

"Никаких компромиссов с террористами быть не может. Крым, Донецкая и Луганская область – эти территории будут возвращены в нашу страну. Иначе быть не может", – подчеркнул секретарь СНБО Алексей Данилов.

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