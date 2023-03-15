Нас лякали дуже довго, проте ми дуже потужно готувалися. Про це 24 Каналу сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

Варте уваги Путін йде ва-банк, – Данілов про атаку російського винищувача на американський MQ-9 Reaper

Те, що ми сьогодні 385 день боронимо нашу державу – це відповідь всім тим людям, які не вірили у нашу країну, наші збройні сили та вище військово-політичне керівництво,

– зауважив секретар РНБО.

Так, плани були зовсім інші. Проте це наша земля, акцентує Данілов, яку ми нікому не віддамо.

"Жодних компромісів з терористами бути не може. Крим, Донецька та Луганська область – ці території будуть повернуті до нашої країни. Інакше бути не може", – наголосив секретар РНБО Олексій Данілов.

До теми – Данілов оперативно про Рамштайн / Що отримає Україна: дивіться відео

Все йде за планом України