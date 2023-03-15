Про це 24 Каналу розповів секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, українські військові активно працюють над майбутнім контрнаступом ЗСУ. Все йде заради спільної перемоги.

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Коли варто очікувати контрнаступ ЗСУ

Як наголосив Данілов, не варто поспішати з термінами контрнаступу. Його готують, а усе вирішуватиме Ставка Верховного Головнокомандувача. Там дослухаються до пропозицій українських військових.

Найважливіше, що це буде план України. А не когось іншого.

Не треба поспішати. Все робиться за нашим планом. Ще раз наголошую – за нашим; за планом нашої країни. А не так, як нам хтось-десь-колись пропонує, пропагує та розповідає, – підкреслив Данілов.

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Росіяни поширюють багато дезінформації

Данілов попередив, що зараз російські пропагандисти та інші зацікавлені поширюють багато різної брехливої інформації щодо українського війська. Варто фільтрувати інформацію та аналізувати усе з холодним розумом.

Можу сказати, що зараз росіяни почали репетувати та всіляко розповсюджувати дезінформацію, що ми нібито в розпачі; що наші військові неготові та багато іншої нісенітниці. Дуже активно це бачимо упродовж останнього тижня-півтора,

– зауважив Данілов.

Секретар РНБО закликав не вестися на ворожу дезінформацію. Потрібно вірити в українських чоловіків та жінок, які боронять нашу державу. Збройні Сили України обов'язково виженуть росіян з усіх окупованих земель.

Україна готує контрнаступ: коротко