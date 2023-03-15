Об этом 24 Каналу рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, украинские военные активно работают над будущим контрнаступлением ВСУ. Все идет ради всеобщей победы.

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Как отметил Данилов, не стоит торопиться с терминами контрнаступления. Его готовят, а все будет решать Ставка Верховного Главнокомандующего. Там прислушиваются к предложениям украинских военных.

Самое важное, что это будет план Украины. А не кого-нибудь другого.

Не надо торопиться. Все делается по нашему плану. Еще раз подчеркиваю – за нашим; по плану нашей страны. А не так, как нам кто-то предлагает, пропагандирует и рассказывает, – подчеркнул Данилов.

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Россияне распространяют многие дезинформации

Данилов предупредил, что сейчас российские пропагандисты и другие заинтересованные распространяют много разной лживой информации об украинской армии. Следует фильтровать информацию и анализировать все с холодным умом.

Могу сказать, что сейчас россияне начали орать и всячески распространять дезинформацию, что мы якобы в отчаянии; что наши военные не готовы и другую чушь. Очень активно это видим в течение последней недели-полтора,

– заметил Данилов.

Секретарь СНБО призвал не вестись на вражескую дезинформацию. Нужно верить в украинских мужчин и женщин, защищающих наше государство. Вооруженные Силы Украины обязательно выгонят россиян из всех оккупированных земель.

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