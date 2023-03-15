Об этом 24 Каналу рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, украинские военные активно работают над будущим контрнаступлением ВСУ. Все идет ради всеобщей победы.
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Когда следует ожидать контрнаступление ВСУ
Как отметил Данилов, не стоит торопиться с терминами контрнаступления. Его готовят, а все будет решать Ставка Верховного Главнокомандующего. Там прислушиваются к предложениям украинских военных.
Самое важное, что это будет план Украины. А не кого-нибудь другого.
Не надо торопиться. Все делается по нашему плану. Еще раз подчеркиваю – за нашим; по плану нашей страны. А не так, как нам кто-то предлагает, пропагандирует и рассказывает, – подчеркнул Данилов.
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Россияне распространяют многие дезинформации
Данилов предупредил, что сейчас российские пропагандисты и другие заинтересованные распространяют много разной лживой информации об украинской армии. Следует фильтровать информацию и анализировать все с холодным умом.
Могу сказать, что сейчас россияне начали орать и всячески распространять дезинформацию, что мы якобы в отчаянии; что наши военные не готовы и другую чушь. Очень активно это видим в течение последней недели-полтора,
– заметил Данилов.
Секретарь СНБО призвал не вестись на вражескую дезинформацию. Нужно верить в украинских мужчин и женщин, защищающих наше государство. Вооруженные Силы Украины обязательно выгонят россиян из всех оккупированных земель.
Украина готовит контрнаступление: коротко
- Ранее советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк спрогнозировал сроки украинского контрнаступления. Он убежден, что это станет сюрпризом для оккупантов.
- Американский чиновник анонимно рассказал, что сейчас ситуация на поле боя может не отражать общую картину. По его словам, Украина готовит резервы к предстоящему контрнаступлению, которые сознательно сейчас не привлекают на поле боя.
- Министр обороны Украины Алексей Резников порадовал приятными итогами десятого "Рамштайна". Есть много оптимистичных новостей. Там речь шла об усилении противовоздушной обороны, поставках боеприпасов, обучении и дальнейшем формировании "бронированного кулака". Он также поблагодарил международных партнеров за готовность быть рядом с Украиной вплоть до победы.