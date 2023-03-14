Западное издание отмечает, что качество украинской армии за год ухудшилось из-за потерь. Однако ясно, что потери есть, ведь страна обороняется от агрессора. Впрочем, они даже несопоставимы с потерями России.

Читайте также Будут ли дальше удерживать Бахмут: Зеленский провел заседание Ставки

Утверждают, что Украине не хватает солдат с боевым опытом, поскольку такие являются самыми ценными кадрами на войне. Однако власть и командование отмечает, что военный потенциал Украина не исчерпала. В частности, глава Офиса Президента Андрей Ермак объяснил, что в любой войне наступает момент, когда нужно готовить новый личный состав, который сейчас и происходит.

Командование верит в успешное наступление

Американский чиновник анонимно рассказал, что действительно ситуация на поле боя сейчас может не отражать полной картины. Он утверждает, что Киев отдельно готовит войска к предстоящему контрнаступлению и сознательно сдерживает их от текущих боев, включая оборону Бахмута.

Командир батальона 46-й десантно-штурмовой бригады с позывным "Купол" надеется, что украинские войска, которых, вероятно, сдерживают для будущего контрнаступления, будут иметь больше успеха, чем неопытные солдаты. Всегда есть вера в чудо... Есть два варианта. Контрнаступление будет в любом случае,

– сказал командир. Важно количество техники

В настоящее время неизвестно, насколько усиленная западная военная помощь и обучение переклонят весы в весеннем наступлении.

Один высокопоставленный украинский чиновник назвал обещанное Западом количество танков "символическим". Другие были более пессимистичными. Однако Россия сталкивается с проблемами боеприпасов, живой силы и мотивации. Ситуация у государства-агрессора гораздо хуже.

Командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский подчеркнул, что нам необходимо выиграть до конца года. Он убежден, что это реально, если нам окажут всю ту помощь, которую обещали партнеры.