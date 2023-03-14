Західне видання зазначає, нібито якість української армії за рік погіршилась через втрати. Однак зрозуміло, що втрати є, адже країна обороняється від агресора. Втім, вони навіть неспівставні з втратами Росії.

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Стверджують, що Україні бракує солдатів з бойовим досвідом, оскільки такі є найціннішими кадрами на війні. Однак влада та командування наголошує, військовий потенціал Україна не вичерпала. Зокрема, глава Офісу Президента Андрій Єрмак пояснив, у будь-якій війні настає момент, коли потрібно готувати новий особовий склад, що зараз і відбувається.

Командування вірить в успішний наступ

Американський чиновник анонімно розповів, що насправді ситуація на полі бою зараз може не відображати повної картини. Він стверджує, що Київ окремо готує війська до майбутнього контрнаступу і свідомо стримує їх від поточних боїв, включаючи оборону Бахмута.

Командир батальйону 46-ї десантно-штурмової бригади під позивним "Купол" сподівається, що українські війська, яких, ймовірно, стримують для майбутнього контрнаступу, матимуть більше успіху, ніж недосвідчені солдати Завжди є віра в диво...Є два варіанти. Контрнаступ буде в будь-якому випадку,

– сказав командир. Важлива кількість техніки

Наразі достеменно невідомо, наскільки посилена західна військова допомога та навчання перехилять терези у весняному наступі.

Один високопоставлений український урядовець назвав обіцяну Заходом кількість танків "символічною". Інші були більш песимістичними. Проте Росія також стикається з проблемами боєприпасів, живої сили та мотивації. Ситуація в держави-агресорки набагато гірша.

Командувач Сухопутних військ України генерал-полковник Олександр Сирський наголосив, нам необхідно виграти до кінця року. Він переконаний, це реально, якщо нам нададуть всю ту допомогу, яку обіцяли партнери.