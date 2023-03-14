Члени Ставки розглянули перебіг оборонної операції на Бахмутському напрямку. Усі погодились, що слід і надалі утримувати й захищати Бахмут.

Важливо Потім втрати будуть більшими: офіцер штурмової бригади пояснив, чому ЗСУ не йдуть з Бахмута

Усі члени Ставки висловили спільну позицію щодо подальшого утримання й захисту міста Бахмута,

– мовиться у повідомленні ОП.

Інші теми на засіданні Ставки

Присутні заслухали доповіді Головнокомандувача ЗСУ та командувачів оперативно-стратегічних угруповань військ про ситуацію на фронті.

Також на засіданні проаналізували забезпечення озброєнням і боєприпасами підрозділів сил оборони на передовій.

Обговорювали темпи та обсяги надходження техніки й озброєння від партнерів та їх розподіл по угрупованнях.

До засідання Ставки долучились глава Офісу Президента Андрій Єрмак, начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, секретар РНБО Олексій Данілов, командувачі напрямків та члени уряду.

Яка ситуація у Бахмуті: останні новини

Найбільш інтенсивні бої йдуть на Бахмутському напрямку вже не перший місяць. Росія кидає суттєві сили на захоплення міста, однак ЗСУ контролюють ситуацію. Наприклад, речник Східного угруповання ЗСУ, полковник Сергій Череватий розповідав, що ворог намагається зосередити найкраще підготовлені групи ПВК "Вагнера" і прорвати оборону українських захисників.

Росіяни застосовують хвильові атаки та обстрілюють місто, намагаючись взяти під контроль логістичні сполучення.

Не зупиняють агресора навіть шалені втрати. У районі Бахмута окупанти щодоби втрачають близько одного батальйону живої сили. До речі, військовий експерт та полковник ЗСУ Роман Світан пояснював, що захисника потрібно утримувати Бахмут саме тому, що він є плацдармом для звільнення росіян. Ба більше, місто є "цеглинкою" в обороні на Донбасі. Воно тримає лінію фронту від Авдіївки до Сіверська та Білогорівки.