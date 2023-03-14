Втім, нам так чи інакше потрібно звільняти українську землю. Тож суть не в символізмі. Про це 24 Каналу сказав майор ЗСУ, заступник командира 3 окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов.

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"Ми можемо ситуативно відтягнутися на інші бойові порядки, зберегти життя того чи іншого бійця і врятувати метр-два квадратні землі", – зауважив військовий.

Але, згідно з тактикою ведення бойових дій, наголошує майор, відновлювати позиції складніше, ніж їх утримувати. Сьогодні дуже важливо стояти на оборонних рубежах і робити усе, щоб зупиняти ворога.

"Символізму в Бахмуту для мене безпосередньо немає. В мене є чіткі завдання по обороні. Це буде Бахмут, інше селище чи місто – я буду його так само захищати", – резюмував Кудряшов.

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