Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 160 540 своїх вояк. Водночас у Генштабі уточнили, що підрахунок ускладнений через інтенсивність боїв.
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Втрати росіян у техніці
- танків – 3484 (+10);
- бойових броньованих машин – 6789 (+15);
- артилерійських систем – 2519 (+16);
- РСЗВ – 495 (+2);
- засоби ППО – 260 (+1);
- літаків – 304 (+0);
- гелікоптерів – 289 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2120 (+11);
- крилаті ракети – 907 (+0);
- кораблі /катери – 18 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5367 (+13);
- спеціальна техніка – 256 (+5).
Втрати ворога в особовому складі та техніці станом на 14 березня
Останні новини про втрати ворога
- У Генштабі ЗСУ розповіли 12 березня, що окупанти через втрати везуть поповнення з Ямало-Ненецького округу. Проте ці солдати погано мотивовані та не мають бажання брати участь у бойових діях.
- Нещодавно стало відомо, що ЗСУ ліквідували топофіцера Росії Дениса Гутарьова. Він відправився на концерт Кобзона ще у жовтні 2022 року, коли потрапив під авіаудар.
- Збройні Сили України під Бахмутом ліквідували зека, який був засуджений у Росії до 20 років тюрми. Йому залишилось відсидіти всього два роки, проте він таки пішов на війну в Україну в складі ПВК "Вагнер". Тут він і загинув.