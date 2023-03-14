Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 160 540 своїх вояк. Водночас у Генштабі уточнили, що підрахунок ускладнений через інтенсивність боїв.

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Втрати росіян у техніці

  • танків – 3484 (+10);
  • бойових броньованих машин – 6789 (+15);
  • артилерійських систем – 2519 (+16);
  • РСЗВ – 495 (+2);
  • засоби ППО – 260 (+1);
  • літаків – 304 (+0);
  • гелікоптерів – 289 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2120 (+11);
  • крилаті ракети – 907 (+0);
  • кораблі /катери – 18 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5367 (+13);
  • спеціальна техніка – 256 (+5).


Втрати ворога в особовому складі та техніці станом на 14 березня

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