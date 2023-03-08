Чим закінчилася зимова воєнна кампанія Путіна на наших фронтах вже всім відомо, однак свіжих творів-передбачень від пропагандистів низького штибу для росіян чомусь не підвезли. Що ж, виключно для інформування противників кремлівського режиму з Брянщини та інших регіонів Росії, редакція 24 Каналу вважає за необхідне розповісти про те, яким буде майбутнє Росії у найближчі місяці. Без фантазій та зайвих переможних реляцій.

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Зрозуміло, що прогнозувати якісь масштабні бунти чи палацові перевороти у тюрмі народів – справа абсолютно невдячна, тим паче, що російське суспільство просто фізично не вміє протестувати. Однак про цілу низку подій, які відбуватимуться у Росії з настанням потепління та аж до глибокої осені, можна говорити як про щось невідворотне.

Економічні прогнози вкрай невтішні

Перше, що мають розуміти всі росіяни: шансів вижити у них не залишилося. Абсолютно ніяких. Джордж Буш-старший (яка несподіванка) більше не "може постачати їм курячі стегенця, а "гуманітарною" допомогою у вигляді тракторів від Білорусі та безпілотників від Ірану не наїсися. До того ж і купити хоч щось їстівне для впровадження харчування по талонах уряд Росії навряд зможе, оскільки гроші закінчуються. Тому доведеться харчуватися берестою та запивати нафтою. На щастя, завдяки санкціям цієї чорної жижі у Росії відтепер нема куди подіти, бо купувати російські енергоносії можуть лише Китай та Індія, але у дуже обмежених кількостях та зі зниженими цінниками.

У морях та океанах вже бовтаються десятки танкерів, завантажених нафтою та дизельним пальним, які просто випускали з портів у надії, що хоч десь знайдеться клієнт, якому знадобиться вантаж. Втім, бажаючих прикупити російські нафтопродукти чомусь нема, а це означає лише одне: всілякі "Газпроми" та "Роснафти" можуть вже починати виплачувати своїм співробітникам зарплати продукцією. Бо без збуту є заповнені вщент склади та сховища, але зовсім нема прибутків, а вже зараз видобуток нафи та газу у Росії скоротився дуже суттєво.

Здогадатись, до чого призведе така ситуація через кілька місяців, зовсім не важко – до масових скорочень, закриття підприємств та загнивання цілої галузі, яка свого часу годувала всю країну. І яка була фактично єдиною, на яку спиралася вся економіка, бо на болотах за 30 років з моменту розвалу СРСР не створили та не придумали взагалі нічого нового, чим би могла заробляти собі на життя держава.

Відсутність поповнення бюджету мільярдами нафтодоларів вже відчули всі. Навіть якщо досі не здогадалися, що погіршення життя пов'язане саме з цим. Російським урядовцям нема звідки взяти грошей для фінансування війни, через що доводиться "проїдати" резервні фонди. При цьому, чим далі, тим більше в Кремлі тиснуть на підприємців для "добровільних" інвестицій у бюджет. А це призводить і до підвищення цін, і до закриття бізнесу.

То ж росіянам доведеться просто сидіти та дивитися на нафтопродукти, які вони не зможуть продати.



Неприкаяний танкер із російським дизелем на борту приречений вічно блукати океаном у пошуках покупців / Фото ANP

Ймовірно, Путін вперше за 23 роки зможе виконати хоча б одну свою передвиборчу обіцянку – поділитися зі своїм народом корисними копалинами. Цілком можливо, що заради такого проєкту десь у Сколково за кілька мільярдів фантиків розроблять куплять на Aliexpress спеціальні кулери. Якщо до того моменту Китай, звісно, не оголосить про проведення 公民投票 (добровільне соцопитування про приєднання споконвічно китайських територій Москви до братнього народу). Звісно, у випадку, якщо станеться щось подібне, ніяких гарних новин для росіян у нас не буде. Адже навіть Google перекладач не зміг правильно перекласти з української "референдум" через відсутність таких слів у мові КНР. Однак якщо буде дуже потрібно, Сі доступно пояснить росіянам, що вони історично пішли від уйгурів, а тому мають переселитися у концтабори.



Концтабір для уйгурів у Китаї. Аналогічні можуть утворити для росіян у випадку, якщо партія прийме таке рішення / Фото BBC

Втім, повернемося до перспектив росіян без аналізу геополітичної ситуації. Вже зараз в Останкіно готують сюжети про те, як цар Путін дожив до 70 років лише завдяки тому, що кожен день зранку випивав стаканчик нафти. А хліб та макарони – то все продукти американців, від яких росіянам треба відмовлятися. Гадаєте, це щось неймовірне? Та облиште, хто взагалі міг уявити, що чергова "маленька війнушка" призведе до дефіциту в бюджеті розміром з озеро Байкал, понад 150 тисяч росіян будуть знищені Силами оборони України всього лише за рік, а телезірки типу Канделакі писатимуть про нову реальність, коли безпілотники-камікадзе летять на Москву.



А що трапилося? / Скриншот посту Тіни Канделакі у телеграмі

Ще декілька місяців шаленої роботи друкарського верстату, спроб імпортозаміщення технологічних рішень та відсутності експорту своєї продукції, і кожен житель боліт може насправді зрозуміти, як війна вдарила саме по його кишені. Коли податки й тарифи на комуналку збільшать заради продовження спроб захопити Україну, від бізнесу вимагатимуть вже не маленькі, а цілком відчутні "добровільні" внески "на підтримку СВО". Зараз якийсь умовний середньостатистичний мешканець Калуги може навіть не сильно відчувати погіршення життя, але нищівна криза вже стукає йому у двері.

То ж цілком зрозуміло, що з погіршенням економічної ситуації по всій Росії тенденція підприємців спалювати свої склади, ресторани, торговельні центри та офіси аж ніяк не закінчиться. Всім бізнесменам вже давно зрозуміло, що доходів вони не отримуватимуть, перекредитування не допоможе, а держава просто відбиратиме у них всю нерухомість за борги.

І нема чого дивуватися тому, що власники дрібних і великих компаній воліють просто влаштувати "невеличку" пожежу, отримати на руки страхові виплати та й втекти кудись у Грузію. Де нема ані репресій, ані мобілізації.

Вся Росія – суцільний прохідний двір для партизанів

Окрім того, не слід забувати і той факт, що прикордонні з Україною території "Бєлгородської народної республіки" перебувають під перманентним бомбардуванням російських ППО та артилерії. Це неодмінно призведе до серйозних пожеж та рано чи пізно остаточно набридне місцевим жителям. Чи призведе це до утворення загонів ополченців, як це сталося у Брянську, питання риторичне. До того ж обов'язково "додадуть вогню" Росії ще й невідомі безпілотники, якими ледве не щодня пуляються по сусідніх "республіках" представники поневолених Москвою народів, банди головорізів, що повернулися з так званого "СВО" із навичками вбивати та грабувати, а також партизанські загони.

Як показала практика, російські силовики здатні лише бити жінок кийками та саджати на пляшку псевдолібералів, натомість коли йдеться про реальну охорону безпеки, вони виявилися абсолютно бездарними. ДРГ "Бєлгородської народної республіки" здатна подолати мінні поля та смуги перешкод, за які держава сплатила мільярди рублів, навести "шороху" в сусідній області й розчинитися у повітрі, ніби нічого й не сталося. Як на подібне реагували ФСБшники, поліцейські та військовослужбовці? Розповідями про дівчинку, що стала хлопчиком, розгортанням "Градів" для зачистки місцевості від диверсантів (тобто просто "полірували" б із РЗСВ свої ж міста та села), та ще й потім росгвардійці на своїх мінах підірвалися, коли ДРГ вже давно відійшла без втрат.

Виходить, Росією можна вільно переміщатися з вибухівкою та зброєю, ба більше, навіть захоплювати цілі населені пункти. Жителі Курська можуть просто піти війною на Брянськ, а завадити їм не зможе аж ніхто.



Ніхто й ніщо не може завадити місцевим ополченцям скоювати нальоти на стратегічно важливі об'єкти у різних регіонах Росії / Фото "Мілітарний"

На подив для всього світу Росія виявилася країною 404, де навіть президент не може чітко показати свої кордони, і де армія складається з воєнних злочинців, які застрягли та перебувають у процесі утилізації у сусідній державі. І скільки б не напружувалися кремлівські пропагандисти, той факт, що ніхто від Ростова до Владивостоку не може почуватися у безпеці вони аж ніяк не можуть змінити. Хвалена російська ППО не здатна захистити навіть один із найбільш захищених аеродромів від цивільних безпілотників, чого там взагалі казати про інші об'єкти. "Перехід літака на надзвук" може трапитися коли завгодно у будь-якому місці Росії, така там тепер реальність.

Дивіться відео пожежі після вибуху у підмосковній Коломні, що пропагандисти пояснили перехідом літака на надзвукову швидкість:

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Шойгу, гаси тайгу

Не варто забувати й про сезонні лісові пожежі, які щороку знищують у Росії все живе на площі у десятках тисяч гектарів. У 2022-му для їх гасіння через нестачу техніки та рятувальників довелося задіювати солдатів-строковиків. Масштаби загорянь були просто неймовірними.

Так, токсичний дим від пожеж накрив територію у 5,3 мільйона квадратних кілометрів, що значно більше, ніж площа Євросоюзу. Вогонь охоплював 77 регіонів із 83, знищував цілі населені пункти, а на допомогу місцевим мешканцям ніхто не приходив, бо їх просто кинули.



У 2022 році пожежі знищили купу російських населених пунктів / Фото з місцевих пропагандистських псевдоЗМІ

Наскільки серйозними будуть пожежі цього разу, передбачити вкрай важко, однак краще точно не буде. Тим паче, що сезон горіння сухостою у Росії вже почався навіть попри явну відсутність відповідних погодних умов. Сподіватися на те, що гасити масштабні пожежі прибудуть армійці, жителям боліт не варто. Ба більше, ймовірно, і звичайних рятувальників відправляти кудись вглиб країни у Москві не наважаться, бо вони й так постійно потрібні на місцях, де палають склади й нафтобази.



Російським рятувальникам є що робити навіть без лісових пожеж / Фото з російських соцмереж з місця чергового загорання у Москві

Єдине, що може врятувати сибиряків від вогню, це той факт, що у безкрайніх лісах тайги засіли декілька мільйонів китайців, тому, можливо, керівники МО та МНС Росії все ж таки планують рятувальні операції та готуються до будь-яких можливих інцидентів. Все ж таки не дарма ще кілька років тому різноманітні генерали відверто знущалися з Шойгу, відправляючи його гасити тайгу.

То ж найближчим часом у Росії буквально палатиме все. Включаючи стільці, на яких сидять індивідууми, які досі не усвідомили простого факту своєї поразки у війні проти України. І цей вогонь миру як у прямому, так і у переносному сенсі спалить Росію вже до цієї осені.

А поки в окупантів ще є кілька тижнів до остаточного усвідомлення того, що все зовсім не йде за планом.