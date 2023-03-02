У коментарі 24 Каналу представник ГУР МО України Андрій Юсов зазначив, те, що зараз відбувається на території держави-агресорки – внутрішньоросійський конфлікт і продовження дестабілізації всередині Росії, яка почалася після нападу Росії на Україну.

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Юсов зазначив, що наразі Росія – утворення, всередині якого є велика кількість міжнаціональних, міжетнічних, міжрелігійних, соціально-політичних та інших конфліктів.

Сьогодні є публічна заява РДК. Це люди, які зі зброєю в руках воюють проти режиму путіна і тих, хто його підтримує... Можливо, росіяни починають прокидатись, усвідомлювати щось і робити якісь конкретні заходи,

– підкреслив представник ГУР.