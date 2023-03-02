В комментарии 24 Канала представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов отметил, что сейчас происходит на территории государства-агрессора – внутрироссийский конфликт и продолжение дестабилизации внутри России, которая началась после нападения России на Украину.

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Юсов также добавил, что есть заявления российского добровольческого корпуса (РДК) о том, что сегодня, 2 марта, произошло в Брянской области. Представитель ГУР подчеркнул, что Россия – нестабильное образование, внутри которого есть огромное количество разного рода конфликтов: межэтнических, политических и религиозных, социальных и других.

Эта динамика будет только нарастать. То, что есть сегодня появляются люди, которые готовы с оружием в руках сопротивляться путинскому режиму и бороться за освобождение России – такие вещи можно только приветствовать,

– подчеркнул Юсов.

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Что говорят в ОП на "события" в Брянской области

В Офисе Президента Украины уже отреагировали на заявления рупоров Кремля. Михаил Подоляк отметил, что история об "украинской ДРГ" в Брянские области – это новая провокация, абсолютно сознательная провокация россиян. Дело в том, что Кремль хочет испугать людей и оправдать свою агрессию в Украине.

"Партизанское движение в России становится сильнее и агрессивнее. "Бойтесь своих партизан", – подчеркнул Подоляк.

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