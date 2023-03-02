В комментарии 24 Канала представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов отметил, что сейчас происходит на территории государства-агрессора – внутрироссийский конфликт и продолжение дестабилизации внутри России, которая началась после нападения России на Украину.
К теме Классическая провокация, – у Зеленского отреагировали на "события" в Брянской области
Юсов также добавил, что есть заявления российского добровольческого корпуса (РДК) о том, что сегодня, 2 марта, произошло в Брянской области. Представитель ГУР подчеркнул, что Россия – нестабильное образование, внутри которого есть огромное количество разного рода конфликтов: межэтнических, политических и религиозных, социальных и других.
Эта динамика будет только нарастать. То, что есть сегодня появляются люди, которые готовы с оружием в руках сопротивляться путинскому режиму и бороться за освобождение России – такие вещи можно только приветствовать,
– подчеркнул Юсов.
Смотрите также Войну принесли свои же: как русские войска ежедневно уничтожают жителей Белгородщины
Что говорят в ОП на "события" в Брянской области
В Офисе Президента Украины уже отреагировали на заявления рупоров Кремля. Михаил Подоляк отметил, что история об "украинской ДРГ" в Брянские области – это новая провокация, абсолютно сознательная провокация россиян. Дело в том, что Кремль хочет испугать людей и оправдать свою агрессию в Украине.
"Партизанское движение в России становится сильнее и агрессивнее. "Бойтесь своих партизан", – подчеркнул Подоляк.
Смотрите также Россияне готовят провокации на ЗАЭС, чтобы остановить контрнаступление ВСУ, – ISW
Очередная порция лжи от оккупантов
- 2 марта губернатор Брянской области России сообщил, что в область якобы зашла "украинская ДРГ" и якобы "взяла в заложники" мирных жителей.
- Пропагандистские СМИ уже успели распространить эту лживую информацию.
- Кроме этого, ФСБ сообщила, что они вместе с военными "осуществляют меры по уничтожению вооруженных украинских националистов, нарушивших государственную границу". Впрочем, доказательств по ДРГ так и нет.