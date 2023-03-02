Об этом говорится в отчете американских аналитиков. Они считают, что так называемые оккупационные власти пытаются еще больше ограничить присутствие экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС.

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Чего добивается Россия

Такими провокациями оккупанты пытаются заставить международное сообщество признать де-факто российское право собственности на станцию.

Американские аналитики привели хронологию событий, чтобы показать, что Россия ограничивает присутствие миссии МАГАТЭ на ЗАЭС:

10 февраля МАГАТЭ объявило о задержке запланированной ротации персонала миссии на ЗАЭС из соображений безопасности. Глава агентства Рафаэль Гросси заявил 20 февраля, что ситуация остается нестабильной.

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила 22 февраля, что Департамент ООН по вопросам охраны и безопасности отложил ротацию персонала МАГАТЭ на неопределенный срок без должных на то причин, утверждая, что Россия обязуется обеспечить безопасный проезд персонала МАГАТЭ на ЗАЭС.

1 марта представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что западные спецслужбы сорвали плановую ротацию миссии МАГАТЭ, чтобы обвинить Россию в создании препятствий для работы экспертов.

Оккупанты пытаются сорвать планы ВСУ

Аналитики ISW предположили, что Россия планирует использовать застрявший на станции персонал миссии МАГАТЭ в качестве заложников для давления на международное сообщество с требованием признать российское право собственности на станцию.

Кроме этого, российские и оккупационные власти пытаются сдержать украинское контрнаступление.

Какая ситуация сейчас на ЗАЭС: главное