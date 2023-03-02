Об этом говорится в отчете американских аналитиков. Они считают, что так называемые оккупационные власти пытаются еще больше ограничить присутствие экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС.
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Чего добивается Россия
Такими провокациями оккупанты пытаются заставить международное сообщество признать де-факто российское право собственности на станцию.
Американские аналитики привели хронологию событий, чтобы показать, что Россия ограничивает присутствие миссии МАГАТЭ на ЗАЭС:
- 10 февраля МАГАТЭ объявило о задержке запланированной ротации персонала миссии на ЗАЭС из соображений безопасности. Глава агентства Рафаэль Гросси заявил 20 февраля, что ситуация остается нестабильной.
- Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила 22 февраля, что Департамент ООН по вопросам охраны и безопасности отложил ротацию персонала МАГАТЭ на неопределенный срок без должных на то причин, утверждая, что Россия обязуется обеспечить безопасный проезд персонала МАГАТЭ на ЗАЭС.
- 1 марта представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что западные спецслужбы сорвали плановую ротацию миссии МАГАТЭ, чтобы обвинить Россию в создании препятствий для работы экспертов.
Оккупанты пытаются сорвать планы ВСУ
Аналитики ISW предположили, что Россия планирует использовать застрявший на станции персонал миссии МАГАТЭ в качестве заложников для давления на международное сообщество с требованием признать российское право собственности на станцию.
Кроме этого, российские и оккупационные власти пытаются сдержать украинское контрнаступление.
Какая ситуация сейчас на ЗАЭС: главное
- Россияне пытаются предотвратить украинское наступление. Об этом свидетельствует спуск воды из Каховского водохранилища. Таким образом оккупанты пытаются держать повышенным уровень воды ниже в Днепре. Однако это угрожает работе Запорожской АЭС.
- Если уровень упадет ниже 13,2 метра, система охлаждения ЗАЭС, работающая на воде из водохранилища, окажется в опасности. В случае остановки подачи воды начнутся проблемы с охлаждением реакторов, что приведет к катастрофе.
- Пропагандисты сообщают, что работники Запорожской АЭС якобы охотно сотрудничают с оккупантами. Однако это не соответствует действительности. На самом деле, для захватчиков ситуация критическая в кадровом плане.
- Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что работники компании "Энергоатом" не хотят сотрудничать с врагом и остаются верными Украине.