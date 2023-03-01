Ситуацию на Запорожской АЭС комментировал Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он констатировал, что был зафиксирован звук артиллерийской стрельбы возле станции и временная потеря ее единственной резервной линии электропередач.

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Ядерная безопасность в очередной раз под угрозой

Гросси также озвучил данные экспертов МАГАТЭ, находящихся на ЗАЭС с начала января. По его словам, они в последние дни слышали около 20 взрывов.

Это тревожная тенденция, демонстрирующая насущность и важность создания зоны ядерной безопасности и безопасности на Запорожской атомной электростанции,

– подчеркнул руководитель организации.

Кроме того, он сказал, что продолжает свои дипломатические усилия для согласования и внедрения зоны безопасности в кратчайшие сроки.

Обратите внимание! Команда МАГАТЭ также сообщала, что резервная линия электропередач напряжением 330 киловольт была отключена на ЗАЭС утром 25 февраля из-за активизации военных действий. Однако уже на следующий день удалось возобновить работу линии электропередач.

Нужно предотвращать ядерные риски

Вспомним, что все еще пять групп МАГАТЭ присутствуют на украинских АЭС. Они продолжают мониторить ситуацию с ядерной безопасностью и защищенностью, регулярно публикуя отчеты о своей работе.

Однако обострение боевых действий вблизи станции в Энергодаре – это не единственный фактор, подвергающий сомнению мировую ядерную безопасность. Собственно, недавно Путин заявил о том, что Россия прекращает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

В этом соглашении между Москвой и Вашингтоном речь шла о контроле над ядерным оружием как США, так и России. Такое решение диктатора может привести к возвращению гонки вооружений.

Кроме того, в Пентагоне обеспокоены из-за того, что Китай увеличил импорт российского ядерного топлива для реактора CFR-60, расположенного на острове Чанбяо.

Не исключают в оборонном ведомстве США и то, что к 2035 году Китай может увеличить количество ядерных боеголовок до 1 500 штук.



Количество ядерных боеголовок по странам / Картинка 24 Канала