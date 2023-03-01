Ситуацию на Запорожской АЭС комментировал Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он констатировал, что был зафиксирован звук артиллерийской стрельбы возле станции и временная потеря ее единственной резервной линии электропередач.
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Ядерная безопасность в очередной раз под угрозой
Гросси также озвучил данные экспертов МАГАТЭ, находящихся на ЗАЭС с начала января. По его словам, они в последние дни слышали около 20 взрывов.
Это тревожная тенденция, демонстрирующая насущность и важность создания зоны ядерной безопасности и безопасности на Запорожской атомной электростанции,
– подчеркнул руководитель организации.
Кроме того, он сказал, что продолжает свои дипломатические усилия для согласования и внедрения зоны безопасности в кратчайшие сроки.
Нужно предотвращать ядерные риски
- Вспомним, что все еще пять групп МАГАТЭ присутствуют на украинских АЭС. Они продолжают мониторить ситуацию с ядерной безопасностью и защищенностью, регулярно публикуя отчеты о своей работе.
- Однако обострение боевых действий вблизи станции в Энергодаре – это не единственный фактор, подвергающий сомнению мировую ядерную безопасность. Собственно, недавно Путин заявил о том, что Россия прекращает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.
- В этом соглашении между Москвой и Вашингтоном речь шла о контроле над ядерным оружием как США, так и России. Такое решение диктатора может привести к возвращению гонки вооружений.
- Кроме того, в Пентагоне обеспокоены из-за того, что Китай увеличил импорт российского ядерного топлива для реактора CFR-60, расположенного на острове Чанбяо.
- Не исключают в оборонном ведомстве США и то, что к 2035 году Китай может увеличить количество ядерных боеголовок до 1 500 штук.
Количество ядерных боеголовок по странам / Картинка 24 Канала