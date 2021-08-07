Згідно із супутниковими даними, дим від масштабних пожеж дістався до Монголії та Китаю.

Важливо Лісові пожежі з Росії перекинулися на сусідню Фінляндію

Лише за кілька днів вітер розніс хмари з підвищеною концентрацією дрібнодисперсними частинками розміром 2,5 мікрон і менше.

Зверніть увагу! Їх вміст у повітрі є небезпечним для здоров'я громадян та перебуває на постійному контролі.

Чому дим небезпечний

Через свої дрібні розміри токсичні частки легко проникають відразу в кровотік, минаючи захисні бар'єри. А відтак наслідки для здоров'я можуть бути найрізноманітніші: від алергії, нежиті, бронхіту і до інфарктів, інсультів, онкології, неправильного розвитку плода у вагітних.

Загалом останніми даними токсичний дим російських пожеж накрив площу в 5,3 мільйона квадратних метрів. А це – майже на мільйон більше, ніж вся територія Євросоюзу.

Росія продовжує потерпати від лісових пожеж: дивіться відео

Як поширюється дим від пожеж в Росії: дивіться відео

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