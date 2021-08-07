Согласно спутниковым данным, дым от масштабных пожаров добрался до Монголии и Китая.
Важно Лесные пожары из России перекинулись на соседнюю Финляндию
Лишь за несколько дней ветер разнес облака с повышенной концентрацией мелкодисперсных частиц размером 2,5 микрон и меньше.
Почему дым опасен
Из-за своих мелких размеров токсичные частицы легко проникают сразу в кровоток, минуя защитные барьеры. А следовательно последствия для здоровья могут быть самые разные: от аллергии, насморка, бронхита и до инфарктов, инсультов, онкологии, неправильного развития плода у беременных.
Всего по последним данным токсичный дым российских пожаров накрыл площадь в 5,3 миллиона квадратных метров. А это – почти на миллион больше, чем вся территория Евросоюза.
Россия продолжает страдать от лесных пожаров: смотрите видео
Как распространяется дым от пожаров в России: смотрите видео
Что известно о лесных пожарах в России
- В Российской республике Карелия лесные пожары вспыхнули более недели назад. Всего там зафиксировали 39 очагов на 5,7 тысячи гектаров.
- Сложная обстановка была по меньшей мере в четырех районах. От пожаров накануне сильно пострадала Якутия. Там огонь охватил более 858 тысяч гектаров.
- Ранее власти даже ввели режим чрезвычайной ситуации, который действовал в 8 регионах России до 1 августа.