Больше всего пострадала Якутия. Там огонь охватил более 858 тысяч гектаров. За это власти ввели режим чрезвычайной ситуации в 8 регионах России.

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Также огонь охватил:

более 45 тысяч гектаров в Чукотском автономном округе;

35 тысяч гектаров – на Камчатке;

27 с в Иркутском регионе;

3,5 тысячи гектаров – в Магаданской области.

К тушению лесных пожаров привлекли примерно 6 тысяч человек, 1 тысячу единиц техники, а также 41 воздушное судно.

Ранее в 60 регионах России ввели особый противопожарный режим. Кроме того, режим ЧС ввели:

на всей территории Челябинской области и Республики Саха (Якутия),

в Республике Карелия,

в Пермском и Красноярском краях,

в Иркутской области,

в Чукотском автономном округе,

в Камчатском крае.

Заметим, что лесные пожары в России начались 9 июля с Челябинской области. Огонь перекинулся на жилые дома: в одном из населенных пунктов сгорели 60 зданий.