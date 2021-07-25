Займання зафіксували на околиці фінських населених пунктів Лєкса та Руунаа. Його вдалося загасити силами місцевих пожежників та прикордонників.

Важливо На Дніпропетровщині спалахнула величезна пожежа на пшеничних полях: фото

За інформацією пожежників, причини загоряння невідомі, а фінська влада не буде проводити розслідування, оскільки "це входить в зону відповідальності російської сторони".

Зауважимо, що Головне лісове управління Фінляндії тривалий час спостерігало за лісовими пожежами в Карелії. Вони були готові до того, що вогонь перекинеться на їхню територію, адже кордоні є лише вузька безлісна смуга.

Що відомо про лісові пожежі у Росії

У російській республіці Карелія лісові пожежі спалахнули понад тиждень тому. Загалом там зафіксували 39 вогнищ на 5,7 тисячі гектарів. Складна обстановка була у щонайменше чотирьох районах. Від пожеж на передодні сильно постраждала Якутія. Там вогонь охопив понад 858 тисяч гектарів.

Влада навіть запровадила режим надзвичайної ситуації. Він діятиме у 8 регіонах Росії до 1 серпня. Станом на 24 липня у Карелії налічується 18 осередків займань, половину з них вдалося локалізувати.

Як у Росії борються з пожежами / Фото ТАСС