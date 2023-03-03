Відповідні кадри з безпілотника поширив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц".

До теми Безпілотники білоруських партизанів пробрались до літака А-50 в Мачулищах: повне відео

Нові кадри з безпілотника у Мачулищах

Анатолій Штефан "Штірліц" зазначив, що це відео з того самого дрона, який і підірвав російський літак А-50 на аеродромі "Мачулищі".

Бойові кадри 26 лютого – від зльоту дрона до безпосередньо моменту вибуху. На аеродромі працювали дві "пташки",

– зазначив офіцер ЗСУ.

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Як дрон підірвав російський А-50: дивіться відео

У "Беларускі Гаюн" зазначили, що поширене відео обривається на моменті, коли дрон вдаряється в корпус російського А-50У на аеродромі в Мачулищах. Водночас у моніторинговій групі зазначили, що погода збігається з погодою того дня.

На відео не показаний момент вибуху, проте це вкотре підтверджує, що аеродром "Мачулищі" та вся техніка на ньому взагалі не захищені,

– підкреслили в "Беларускі Гаюн".