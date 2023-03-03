Соответствующие кадры из беспилотника распространил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

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Новые кадры из беспилотника в Мачулищах

Анатолий Штефан "Штирлиц" отметил, что это видео с того самого дрона, который и взорвал российский самолет А-50 на аэродроме "Мачулищи".

Боевые кадры 26 февраля – от взлета дрона до непосредственно момента взрыва. На аэродроме работали две "птички",

– отметил офицер ВСУ.

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Как дрон взорвал российский А-50: смотрите видео

В " Беларускі Гаюн отметили, что распространенное видео обрывается на моменте, когда дрон ударяется в корпус российского А-50У на аэродроме в Мачулищах. В мониторинговой группе отметили, что погода совпадает с погодой того дня.

На видео не показан момент взрыва, однако это еще раз подтверждает, что аэродром "Мачулищи" и вся техника на нем вообще не защищены,

– подчеркнули в "Беларускі Гаюн".

Обратите внимание! Ранее белорусские партизаны уже показывали видео с пробравшихся в российский А-50 беспилотников. Как отмечают BYPOL, дрон попал на территорию аэродрома "Мачулищи", сел на радар одного из самолетов и полетел дальше.