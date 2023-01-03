За даними джерел 24 Каналу в українських спецслужбах, перед новорічними святами поліцейським та ФСБшникам вдалося затримати близько 140 дезертирів. Втім, це свідчить про вкрай погану роботу путінських правоохоронців, оскільки кількість втікачів у російській армії наприкінці грудня оцінили у 2 – 2,5 тисячі осіб.

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Скільки солдатів реально втекли з фронтів, місць постійної чи тимчасової дислокації, достовірно невідомо. Адже принаймні на лінії зіткнення керівництво російської армії взагалі не рахує кількість особового складу.

Тисячі озброєних вбивць вільно рухаються Росією

Російські командири взводів та рот, батальйонів та бригад, які постійно намагаються перебувати якомога далі від передової, не можуть назвати точну цифру своїх підлеглих. Хіба що ту, яка зафіксована на папері.

Насправді ж у кожному російському угрупованні коїться суцільний хаос. Кожен день бійці ЗСУ когось ліквідовують, на місце загиблих прибувають нові чмобіки. Хтось тікає чи здається у полон.

Кожен день бійці ЗСУ когось ліквідовують, на місце загиблих прибувають нові чмобіки. Хтось тікає чи здається у полон. У цьому неконтрольованому потоці постійного прибуття росіян на фронт та відбуття на концерт Кобзона ніхто навіть не може вчасно зрозуміти, що з того чи іншого підрозділу втекла певна кількість людей.

Командування російських військ дізнається про дезертирів лише, якщо когось із них вдається спіймати та допитати. Нерідко чмобікам не вдається вільно проскочити повз загороджувальні загони, то ж генерали вважають, що з фронту у Росію ніхто не здатен втекти. Однак реальність виявляється зовсім інакшою.

Насправді ж якщо окупанти змогли сховатися під час бою та непоміченими відповзти подалі від своїх окопів, 90% справи вже зроблено. Якщо окупанти уникатимуть великих міст та патрулів ВСП на окупованих територіях, їм із легкістю вдасться дістатися до Росії. Адже контроль ФСБ за кордоном настільки ж серйозний, як і захист ППО на аеродромі базування стратегічної авіації в Енгельсі. Одних лише зеків із групи "Вагнера" за останні 3 місяці до Росії втекло понад 700. І це лише та цифра, про яку відомо московитській владі, оскільки вони добряче так позалишали за собою кривавих слідів від Донбасу до Ітурупа.

Маленькі банди озброєних в'язнів, яких випустили для участі у війні проти України, роз'їхалися по всій Росії. Оскільки ж у зеків під час вербування на службу до вагнерівців відбирають будь-які документи, їм не залишається взагалі нічого, окрім як повертатися до цілком звичного для себе способу життя – вбивати, грабувати та ґвалтувати.

А робити це їм значно простіше, бо ніяких проблем із нестачею зброї завдяки російській владі вони не мають, адже на фронті їх забезпечують як автоматами та кулеметами, так і гранатометами. І зі всім цим добром дезертири спокійно собі переміщаються Росією. Хто автостопом, хто – залізницею чи автобусами. Або ж на вкрадених машинах.

Яскравим прикладом такої інформації є випадок, про який навіть офіційно заявили у російських ЗМІ. Коли 8 чмобіків змогли втекти зі своїх передових позицій на Луганщині, просочитися повз другу та третю лінії оборони, пройти через кордон у Воронезькій області та дістатися Підмосков'я. Із трьома автоматами та чотирма кулеметами та купою набоїв.

Якби ті чмобіки не вирішили добровільно прийти до військової частини для повернення зброї, про них би ніхто й ніколи не згадав. Скільки таких дезертирів зараз перебуває у Росії? Тисячі. Всі вони вже відчули запах людської крові, а також навчилися вбивати, не відчуваючи ніяких докорів сумління. І нема ніяких сумнівів, що зустріч Нового року у Росії традиційно пройшла із величезною кількістю скоєних злочинів, але від минулого свята у цього є своя особливість – левову частину вбивств скоїли ті, що втекли із зони бойових дій.

У Кремлі приховують проблему

Оскільки ж ситуація є вкрай загрозливою для всього російського суспільства, а провина цілком на Путіні та його оточенні, визнавати факти масового дезертирства солдатів зі зброєю бункерний дід не збирається. Пропагандистські ЗМІ ігнорують збільшення кількості вбивств та пограбувань, яке скоюють мобілізовані.

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Закривають очі на проблему також і російські правоохоронці, що не здатні розслідувати такі злочини та вчасно реагувати на них. То ж середньостатистичних жителів країни-агресорки, як виявилося, банально нема кому захистити від озброєних державою головорізів. І хоча страждають від їх навали здебільшого Білгородська, Курська, Ростовська та Воронезька області, однак невідомо, як далеко, довго та масово чмобіки зможуть безкарно подорожувати Росією. А якщо вони будуть об'єднуватися у більш-менш великі угруповання, рано чи пізно кремлівському фюреру доведеться проводити контртерористичні операції всередині Росії.