Про це пишуть російські ЗМІ, інформує 24 канал. Нагадаємо, що восени мобілізовані росіяни кинули позиції на Луганщині через значні втрати.
Зверніть увагу Окупантів, що відмовляються воювати в Україні, досі не звільнили зі служби, – розслідувачі
Мобілізовані росіяни відмовляються воювати проти України
26 грудня 8 "мобіків" віком від 20 до 44 років виїхали з Луганської області та опинилися у Підмосков'ї. Вони прийшли до відділу поліції з автоматами та кулеметами та заявили, що хочуть здати зброю.
Як виявилось, ці "вояки" були мобілізовані в Калінінградській області і після навчання направлені під Луганськ.
Правоохоронці викликали військових слідчих на місце інциденту. У підсумку "мобіків" відправили до однієї з військових частин Підмосков'я – там вони чекатимуть на рішення поліції.
"Мобіки" масово відмовляються їхати на війну
- У листопаді один з мобілізованих у Росії відмовився воювати. Через це йому на плацу заламали руки поліцейські.
- А в Бєлгородській області також арештували "мобіка", який відмовився їхати на війну в Україну. У мережі показали відповідне відео його затримання.
- На Луганщині російських військових за відмову воювати тримають у підвалах. Таким чином це вкотре доводить жорстокість та цинізм військового керівництва держави-агресорки.
- До речі, у тимчасово окупованій Херсонщині є багато мобілізованих з останньої хвилі, які не є добровольцями на війні.