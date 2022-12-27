Про це пишуть російські ЗМІ, інформує 24 канал. Нагадаємо, що восени мобілізовані росіяни кинули позиції на Луганщині через значні втрати.

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26 грудня 8 "мобіків" віком від 20 до 44 років виїхали з Луганської області та опинилися у Підмосков'ї. Вони прийшли до відділу поліції з автоматами та кулеметами та заявили, що хочуть здати зброю.

Як виявилось, ці "вояки" були мобілізовані в Калінінградській області і після навчання направлені під Луганськ.

Правоохоронці викликали військових слідчих на місце інциденту. У підсумку "мобіків" відправили до однієї з військових частин Підмосков'я – там вони чекатимуть на рішення поліції.

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