Про це 24 каналу розповів заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. Він зауважив, що там багато мобілізованих з останньої хвилі, які 100-відсотково не є добровольцями на війні.
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Чим займаються окупанти на Херсонщині
Соболевський зазначив, що російські окупанти продовжують грабувати Нову Каховку та інші окуповані населені пункти в Херсонській області. До того ж мародерство набуло таких масштабів, що навіть їхня "влада" не знає, що з цим робити.
Вони посилюють відповідальність за продаж алкоголю для того, щоб хоч якась дисципліна була в їхньому окупаційному контингенті. Але це не надто допомагає, тому що бойовий дух там дуже низький, мотивація низька – вони (солдати – 24 канал) не розуміють, навіщо це все потрібно,
– сказав заступник голови Херсонської облради.
За його словами, значну частину окупаційної армії становлять мобілізовані з останньої хвилі, які 100-відсотково не є добровольцями на цій війні. Тому зрозуміло, що за першої необхідності вони намагаються зайнятися чимось іншим, ніж війною – пиятикою, пограбуванням, мародерством.
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