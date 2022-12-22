Журналісти видання Sky News опублікували доказ одного таких епізодів. Він стався у дитячому будинку на Херсонщині. У виданні як приголомшені вчинком росіян, так і хоробрістю українців, які намагалися з усіх сил перешкодити діям ворога.

Читайте також Кадиров викрадає луганських дітей, щоб виховувати з них вбивць, – Гайдай

Дітей переховували, хто міг

За даними українських чиновників, під час відступу з частини Херсонської області росіяни викрали 97 дітей-сиріт. Журналісти нагадують, що такі дії – грубе порушення правил ведення війни.

Героїзм продемонстрував директор дитячого будинку у селі Степанівка, що під Херсоном. Володимир Сагайдак зазначив, що знав, що йому необхідно вжити заходів, які б допомогли захистити дітей. Адже він бачив, що вороги зробили з сиротами на Донбасі від початку війни у 2014 році.

Ми бачили, як російські пропагандисти казали, що потрібно забрати дітей-сиріт, віддати їх у військові училища, навчити їх і нехай вони воюють за Росію,

– наголосив він.

Тож у дитбудинку вирішили поховати дітлахів, щоб їх не вивезли силою. У ньому перебували 52 маленькі українці. І побоювання Сагайдака виявилися не безпідставними.

Журналістам до рук потрапило відео з камер спостереження. Воно демонструє момент, коли росіяни прибули до дитячого будинку у пошуку дітлахів. На кадрах чітко видно, як агенти фсб ведуть та солдати зі зброєю обходять приміщення дитячого будинку.

Росіяни шукали у дитячому будинку сиріт, щоб вивезти: дивіться відео

Тоді ворогові не вдалося викрасти жодної дитини. Але росіяни ніяк не змогли збагнути, де ділися маленькі українці. Адже вони конфіскували файли дітей, дані про них.

Врятувати дітей вдалося силами мешканців села. Вони згуртувалися та прийняли у себе по троє – четверо. Водночас вони шалено ризикували власними життями. Адже якби їх викрили, то могли б заарештувати або розстріляти.

Вивезли росіяни інших дітей

Росіяни сиріт так і не знайшли, але відправили до дитбудинку інших 15 дітей з різних куточків України. На відео, які отримали журналісти, видно, що персонал опікувався дітлахами та турбувався про них.

Але під час свого відступу вороги повернулися до дитбудинку. Вони забрали тих 15 дітей, яких привезли раніше. І адміністрація закладу нічого не могла зробити. Цей момент закарбувався у пам'яті виховательки Оксани. Вона розповіла, що дітей посадили у військові машини та повезли. По них приїхали озброєні солдати. Тож не дивно, що дітлахи були налякані.

Політтехнолог Михайло Шейтельман спробував пояснити, для чого росіяни викрадають українських дітей. За його словами, з них ворог намагається зробити "солдатів майбутнього". Водночас це ще й спроба збільшити кількість слов'янського населення в Росії. До слова, ще один зі способів очистити країну – відправляти на фронт тих же бурятів і якутів. Що у Кремлі і роблять.