Подібних випадків депортації підлітків на територію Росії уже понад сотня. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Гайдай наголосив, що після того, як підлітків незаконно вивезли до Чечні, Кадиров дуже пишався, що в нього є "молоде покоління українців, яке він особисто підготує".

Очільник Луганської ОВА зазначив, що у 2020 – 2021 роках СБУ знешкоджувала диверсійні групи, до яких входили хлопці віком 21 – 22 роки. Тобто їм у 2014 якраз було по 14 років. Гайдай додав, що піділітків настільки зомбували, що вже у 21 вони пішли вбивати своїх же земляків.

Кадиров викрадає луганських дітей, щоб виховувати з них вбивць, які потім підуть вбивати українців,

– підкреслив глава Луганської ОВА.

Окупанти підготували до депортації в Росію ще понад 10 тисяч дітей

26 листопада в Центрі національного спротиву повідомили, що російська окупаційна адміністрація на тимчасово окупованій території Луганської області відзвітувала про проведення поглибленого медичного огляду 15 000 дітей віком від 2 до 17 років.

Російські медики у документах після обстеження зазначили, що нібито 70% дітей "потребують спеціальної медичної допомоги".

Саме таким заключенням росіяни прикривають депортацію дітей на територію Росії. Спершу їх поміщають у спеціалізовані оздоровчі заклади, потім з ряду надуманих причин, затримують повернення дітей додому, щоб спонукати батьків приїхати до дітей, опісля родинам забороняють повертатись на територію України,

– підкреслили в Центрі національного спротиву.

У ЦПС зауважили, що в пансіонаті "Фея-3" в Анапі Краснодарського краю вже перебуває понад 1500 осіб з тимчасово окупованих територій Херсонської області. Громадян України схиляють до отримання російських паспортів.

Зверніть увагу! Під час виступу на саміті G20 президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна поіменно знає майже 11 тисяч наших дітей, яких окупанти примусово депортували в Росію. Окрім того, є й ті неповнолітні, про яких, на жаль, поки мало що відомо.