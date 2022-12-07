Подобных случаев депортации подростков на территорию России уже больше сотни. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Гайдай подчеркнул, что после того, как подростков незаконно вывезли в Чечню, Кадыров очень гордился, что у него есть "молодое поколение украинцев, которох он лично подготовит".

Глава Луганской ОВА отметил, что в 2020 – 2021 годах СБУ обезвреживала диверсионные группы, в которые входили ребята 21 – 22 года. То есть им в 2014-м как раз было по 14 лет. Гайдай добавил, что подростков настолько зомбировали, что уже в 21 они пошли убивать своих же земляков.

Кадыров похищает луганских детей, чтобы воспитывать убийц, которые потом пойдут убивать украинцев,

– подчеркнул глава Луганской ОВА.

Оккупанты подготовили еще более 10 тысяч детей к депортации в Россию

26 ноября в Центре национального сопротивления сообщили, что российская оккупационная администрация на временно оккупированной территории Луганской области отчиталась о проведении углубленного медицинского осмотра 15 000 детей в возрасте от 2 до 17 лет.

Российские медики в документах после обследования отметили, что якобы 70% детей "требуют специальной медицинской помощи".

Именно таким заключением россияне прикрывают депортацию детей на территорию России. Сначала их помещают в специализированные оздоровительные заведения, затем по ряду надуманных причин, задерживают возвращение детей домой, чтобы побудить родителей приехать к детям, потом семьям запрещают возвращаться на территорию Украины,

– подчеркнули в Центре национального сопротивления.

В ЦПС отметили, что в пансионате "Фея-3" в Анапе Краснодарского края уже находятся более 1500 человек с временно оккупированных территорий Херсонской области. Граждан Украины склоняют к получению российских паспортов.

Обратите внимание! Во время выступления на саммите G20 президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина поименно знает почти 11 тысяч наших детей, которых оккупанты принудительно депортировали в Россию. Кроме того, есть и те несовершеннолетние, о которых, к сожалению, пока мало известно.