Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Раніше повідомлялось про те, що Кадиров викрадає луганських дітей, щоб виховувати з них убивць.
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Слов'янське населення
Шейтельман зазначив, що росіяни викрадають українських дітей, бо їм треба збільшувати слов'янське населення. Нині у Москві на вулицях лише ті, з ким ми воюємо: буряти, якути, кавказці тощо. Там узагалі практично не залишилось слов'ян.
Тому вони намагаються збільшити кількість слов'янського населення. Вони там деградовані, бідні, і їм треба просто поповнювати їхню чисельність,
– зауважив політтехнолог.
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"Солдати майбутнього"
Він продовжив, що Росія збирається воювати десятиліттями. Її план – це виключно воювати. Їм потрібні наші діти, як майбутні солдати.
"Вони збираються їх вирощувати, аби потім з їхньою допомогою воювати проти Європи. Бо що вони зробили з Донецьком та Луганськом? Усі, підкреслюю, всі, хто залишився 8 років тому в Донецьку та Луганську, коли їм було по 10 – 12 років, вони всі зараз на війні, вони всіх мобілізували", – наголосив Шейтельман.
За його словами, вони мобілізували весь Крим. Так вони намагаються забрати й усіх наших дітей, щоб зробити їх військовими.
Мобілізація в Росії: останні новини
- Останнім часом російський диктатор Владімір Путін часто з'являється на публіці та звертається до росіян, розповідаючи їм, як йде "спецоперація". Утім, правди в його словах традиційно не так багато.
- Росії бракує людського ресурсу, аби вести ефективні бойові дії та втілювати у життя мрії кровожерливого диктатора Путіна. У Луганській ОВА розповіли, як окупанти мобілізують українців на окупованих теренах та змушують їх воювати проти ЗСУ.
- Не секрет, що держава-агресорка активно використовує представників національних меншин як "гарматне м'ясо", кидаючи їх на війну в Україну. Росіяни їх просто ненавидять.