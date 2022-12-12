Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Раніше повідомлялось про те, що Кадиров викрадає луганських дітей, щоб виховувати з них убивць.

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Слов'янське населення

Шейтельман зазначив, що росіяни викрадають українських дітей, бо їм треба збільшувати слов'янське населення. Нині у Москві на вулицях лише ті, з ким ми воюємо: буряти, якути, кавказці тощо. Там узагалі практично не залишилось слов'ян.

Тому вони намагаються збільшити кількість слов'янського населення. Вони там деградовані, бідні, і їм треба просто поповнювати їхню чисельність,

– зауважив політтехнолог.

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"Солдати майбутнього"

Він продовжив, що Росія збирається воювати десятиліттями. Її план – це виключно воювати. Їм потрібні наші діти, як майбутні солдати.

"Вони збираються їх вирощувати, аби потім з їхньою допомогою воювати проти Європи. Бо що вони зробили з Донецьком та Луганськом? Усі, підкреслюю, всі, хто залишився 8 років тому в Донецьку та Луганську, коли їм було по 10 – 12 років, вони всі зараз на війні, вони всіх мобілізували", – наголосив Шейтельман.

За його словами, вони мобілізували весь Крим. Так вони намагаються забрати й усіх наших дітей, щоб зробити їх військовими.

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