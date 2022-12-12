Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Ранее сообщалось о том, что Кадыров похищает луганских детей, чтобы воспитывать убийц.

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Славянское население

Шейтельман отметил, что россияне похищают украинских детей, потому что им нужно увеличивать славянское население. Сейчас в Москве на улицах только те, с кем мы сражаемся: буряты, якуты, кавказцы и т.д. Там вообще практически не осталось славян.

Поэтому они пробуют увеличить количество славянского населения. Они там деградированы, бедны, и им нужно просто пополнять их численность,

– заметил политтехнолог.

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"Солдаты будущего"

Он продолжил, что Россия намерена воевать десятилетиями. Ее план – это исключительно воевать. Им нужны наши дети как будущие солдаты.

"Они собираются их выращивать, чтобы потом с их помощью воевать против Европы. Ведь что они сделали с Донецком и Луганском? Все, подчеркиваю, все, кто остался 8 лет назад в Донецке и Луганске, когда им было по 10 – 12 лет, они все сейчас на войне, они всех мобилизовали", – подчеркнул Шейтельман.

По его словам, они мобилизовали весь Крым. Так они пытаются забрать всех наших детей, чтобы сделать их военными.

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