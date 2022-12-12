Никакой дружбы народов не существует. Об этом 24 канала сказал представитель фонда Buriyad Gürün Зултан Халтаров,

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Ограбленные "русским миром"

Как отмечает Халтаров, в начале 2000-х годов в Москве произошли нацистские нападения на бурят. Число убитых достигает сотни людей.

Используют этот нарратив о неизвестных нацистах и фашистах. К сожалению, у бурят есть достаточно советизированная прослойка населения. Они готовы клевать эту пропаганду и идти убивать украинцев именно по этой причине,

– утверждает представитель фонда Buriyad Gürün.

На самом деле, добавляет он, пропаганды там немного – это прикрытие грязных дел. "Мы фактически ограблены "русским мерой", они нас используют", – отмечает Халтаров.

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Конечно, за участие в войне Россия многое обещает. Однако, традиционно, никаких возможностей и привилегий нет.

Как вы себе представляете, что сын условного Лаврова будет учиться в МГИМО с сыном какого-нибудь бурята? Нет, конечно. Они там в России строят свою путинскую элиту. Поэтому, безусловно, воюющим могут в лучшем случае рассчитывать на самое дешевое инвалидное кресло и некачественную медицинскую помощь.

Зная, что они люди второго, а то и третьего сорта, все равно к этому готовы. Как говорится, рабам очень сложно объяснить. Трагедия всех малых народов. Никто с этим не хочет бороться,

– подытожил Халтаров.