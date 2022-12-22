Журналисты издания Sky News опубликовали доказательство одного из подобных эпизодов. Он произошел в детском доме Херсонской области. В издании как ошеломлены поступком россиян, так и храбростью украинцев, пытавшихся изо всех сил помешать действиям врага.

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Детей прятали, кто мог

По данным украинских чиновников, во время отступлении из части Херсонской области россияне похитили 97 детей-сирот. Журналисты напоминают, что такие действия – грубое нарушение правил ведения войны.

Героизм продемонстрировал директор детского дома в селе Степановка под Херсоном. Владимир Сагайдак отметил, что знал, что ему необходимо принять меры, которые помогли бы защитить детей. Он ведь видел, что враги сделали с сиротами на Донбассе с начала войны в 2014 году.

Мы видели, как русские пропагандисты говорили, что нужно забрать детей-сирот, отдать их в военные училища, научить их и пусть они воюют за Россию,

– подчеркнул он.

Поэтому в детдоме решили спрятать детей, чтобы их не вывезли силой. В нем находились 52 маленьких украинца. И опасения Сагайдака оказались не безосновательными.

Журналистам в руки попало видео с камер наблюдения. Оно демонстрирует момент, когда россияне прибыли в детский дом в поиске детей. На кадрах ясно видно, как агенты фсб ведут и солдаты с оружием обходят помещение детского дома.

Россияне искали в детском доме сирот, чтобы вывезти: смотрите видео

Тогда врагу не удалось похитить ни одного ребенка. Но россияне никак не смогли понять, где делись маленькие украинцы. Они ведь конфисковали файлы детей, данные о них.

Спасти детей удалось силами жителей села. Они сплотились и приняли у себя по трое – четверо. В то же время они безумно рисковали собственными жизнями. Ведь если бы их разоблачили, могли бы арестовать или расстрелять.

Вывезли россияне других детей

Русский сирот так и не нашли, но отправили в детдом других 15 детей из разных уголков Украины. На видео, которые получили журналисты, видно, что персонал занимался детьми и заботился о них.

Но во время своего отступления враги вернулись в детдом. Они забрали тех 15 детей, которых привезли раньше. И администрация заведения ничего не могла поделать. Этот момент запечатлелся в памяти воспитательницы Оксаны. Она рассказала, что детей посадили в военные машины и увезли. За ними приехали вооруженные солдаты. Неудивительно, что дети были напуганы.

Политтехнолог Михаил Шейтельман попытался объяснить, для чего россияне похищают украинских детей По его словам, из них враг пытается сделать "солдат будущего". В то же время, это еще и попытка увеличить количество славянского населения в России. К слову, еще один из способов очистить страну – отправлять на фронт тех же бурят и якутов. Что в Кремле и делают.