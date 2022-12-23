Об этом 24 каналу рассказал заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский. Он отметил, что там много мобилизованных во время последней волны, которые 100% не являются добровольцами на войне.
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Чем занимаются оккупанты в Херсонской области
Соболевский отметил, что российские оккупанты продолжают грабить Новую Каховку и другие оккупированные населенные пункты в Херсонской области. К тому же мародерство приобрело такие масштабы, что даже их "власти" не знают, что с этим делать.
Они усиливают ответственность за продажу алкоголя для того, чтобы хоть какая-нибудь дисциплина была в их оккупационном контингенте. Но это не очень помогает, потому что боевой дух там очень низкий, мотивация низкая – они (солдаты – 24 канал) не понимают, зачем это все нужно,
– сказал заместитель главы Херсонского облсовета.
По его словам, значительную часть оккупационной армии составляют мобилизованные во время последней волны, которые 100-процентно не являются добровольцами на этой войне. Поэтому понятно, что при первой необходимости они пытаются заняться чем-то другим, нежели войной – пьянством, грабежом, мародерством.
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