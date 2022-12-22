К примеру, в Новой Каховке они ограбили "Дом марочных коньяков "Таврия". Об этом рассказал городской голова Александр Коваленко. Напомним, что сам город все еще под оккупацией, хотя ходят слухи о том, что к Новому году враг его покинет.

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Вывезли с предприятия все, что могли

Коваленко отметил, что сначала враг использовал профилакторий на территории предприятия. Летом его переоборудовали под военный госпиталь. Вскоре россияне сделали то, что умеют лучше всего, – начали грабить.

Сначала они разобрали, а также вывезли две новенькие линии для разлива коньяков. Позже ограбили цех, в котором выдерживали спирты. "Освободили" предприятие также и от готовой продукции, которая на тот момент хранилась на складах.

У них (предприятия – 24 канал) был и сейчас остался уникальный цех выдержки спиртов. Гордость и руководства предприятия и самого города, потому что там спирты были, которые выдерживались десятки лет – по 30, 35 лет. Уникальные виды коньяков – коллекционные,

– подчеркнул он.

По словам городского головы, запасы с предприятия вывезли то ли в Крым, то ли в Краснодарский край. К слову, на территории самого производства оккупанты до сих пор время от времени проживают.

Какая ситуация в Херсонской области