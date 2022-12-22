Про це в ефірі національного телемарафону повідомив заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. Детальніше розповідає 24 канал.

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По окупантах "прилітає" дуже влучно і часто

Каховка, Нова Каховка, Гола Пристань, Олешки, – там є певний рух зараз, але, все ж таки зберігаємо інформаційну тишу,

– зазначив Соболевський.

З цих населених пунктів загарбники намагаються депортувати максимальну кількість людей. На деяких локаціях загарбники стараються розселити своїх солдатів у приватних будинках. Річ у тім, що росіяни дуже переживають, аби наші воїни один ударом не знищили велику кількість ворожих бійців.

Це зараз їхня (окупантів – 24 канал) тактика. Вони дуже бояться в одній локації тримати велику кількість особового складу, бо знають, що від ЗСУ "прилітає" дуже влучно і часто,

– підкреслив Соболевський.

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