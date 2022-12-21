В інтерв'ю глава СБУ Василь Малюк поділився деталями щодо Чонгарських мостів. Він зазначив, що усією інформацією поділитися не може, щоб не нашкодити слідству.

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У справі Чонгару слідство на завершальному етапі

Відповідне кримінальне провадження у ДБР. Вони здійснюють слідство. Наразі проводиться багато експертиз. І я, повірте, не маю жодного морального права десь розкривати карти. То їх провадження. І ми можемо порушити принципи таємниці слідства,

– зазначив він.

За словами глави СБУ, слідчі дії на завершальному етапі. А до самої справи причетний колишній голова Кримського СБУ Олег Кулініч. Відомо, що на одному з етапів своєї оперативно-службової діяльності останній проводив антитерористичні навчання поблизу Чонгарських мостів. Але відповідні дії він вирішив не погоджувати з керівництвом Антитерористичного центру при СБУ.

Як зазначив Малюк, на той час АТЦ був під керівництвом генерал-майора Руслана Баранецького. І його здивувало те, що відбувалося на об'єктах. Адже ніхто не знав, що там проходять навчання. Ба більше, місцеві мешканці думали, що то вже ворог почав наступ. Тому, каже в інтерв'ю глава СБУ, довелося залучати службовців, щоб урегулювати ситуацію.

Але, додав Малюк, це лише один з епізодів, який може свідчити про те, що Кулініч діяв на користь ворога. Щодо ситуації з мостами через Чонгар, то і до цього питання він дотичний. Про це свідчать перехоплені телефонні розмови, в яких він доповідав про свою роботу.

Колаборантів на Херсонщині покарають

Напередодні Василь Малюк зазначив, що росіяни могли спеціально залишити на деокупованій території своїх агентів. Це ворог міг зробити задля того, щоб останні виконували певні завдання.

Також у СБУ є багато оперативної інформації про зрадників і колаборантів, які перейшли на бік ворога. Тож ми перевіряємо її безпосередньо на місці. Усі, хто зрадив Україну заради "русского міра", отримають заслужене покарання,

– наголосив глава СБУ.

Так, напередодні виявили та затримали одного з таких агентів у Херсоні. Він був переодягнений у цивільне та намагався прикинутися "місцевим". Насправді ж це був військовий з бригади прикриття. Він мав збирати інформацію, коригувати вогонь та вчиняти диверсії.