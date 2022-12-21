В интервью глава СБУ Василий Малюк поделился деталями по Чонгарским мостам. Он отметил, что всей информацией поделиться не может, чтобы не навредить следствию.

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По делу Чонгара следствие на завершающем этапе

Соответствующее уголовное производство в ГБР. Они проводят следствие. В настоящее время проводится много экспертиз. И я, поверьте, не имею никакого морального права где-нибудь раскрывать карты. Это их производство. И мы можем нарушить принципы тайны следствия,

– отметил он.

По словам главы СБУ, следственные действия на завершающем этапе. А к самому делу причастен бывший глава Крымского СБУ Олег Кулинич. Известно, что на одном из этапов своей оперативно-служебной деятельности последний проводил антитеррористические учения вблизи Чонгарских мостов. Но ответные действия он решил не согласовывать с руководством Антитеррористического центра при СБУ.

Как отметил Малюк, в то время АТЦ был под руководством генерал-майора Руслана Баранецкого. И его удивило, что происходило на объектах. Ведь никто не знал, что там проходят учения. Более того, местные жители думали, что это уже враг начал наступление. Потому, говорит в интервью глава СБУ, пришлось привлекать служащих, чтобы урегулировать ситуацию.

Но, добавил Малюк, это лишь один из эпизодов, который может свидетельствовать, что Кулинич действовал в пользу врага. Что касается ситуации с мостами через Чонгар, то и к этому вопросу он причастен. Об этом свидетельствуют перехваченные телефонные разговоры, в которых он докладывал о своей работе.

Коллаборантов в Херсонской области накажут

Накануне Василий Малюк отметил, что россияне могли специально оставить на деоккупированной местности собственных агентов. Это враг мог сделать для того, чтобы последние выполняли определенные задачи.

Также у СБУ много оперативной информации о предателях и коллаборантах, которые перешли на сторону врага. Так что мы проверяем ее непосредственно на месте. Все, кто предал Украину ради "русского мира", получат заслуженное наказание,

– подчеркнул глава СБУ.

Так, накануне обнаружили и задержали одного из таких агентов в Херсоне. Он был переодет в гражданское и пытался притвориться "местным". На самом же деле это был военный из бригады прикрытия. Он должен был собирать информацию, корректировать огонь и совершать диверсии.