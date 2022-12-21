Судьба Путина будет одним из двух вариантов. Его ждет суд или бесславная смерть в бункере. Об этом заявил исполняющий обязанности руководителя СБУ Василий Малюк.
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В СБУ предрекли судьбу Путина
Он подчеркнул, что Путина заигрался, закрался, зазнался. "Это бункерный дед. Он реально живет в своем болезненном мире и его постигнет два варианта: либо скамья подсудимых в Гааге, либо бесславная смерть где-то в бункере на Алтае", – заявил Малюк.
У Малюка спросили, реален ли сценарий того, что Путин и его окружение все же окажутся на скамье подсудимых. На что он ответил: "в СБУ есть уникальная копилка доказательств".
"Уникальная копилка доказательств"
Сегодня Служба безопасности сформировала уникальную копилку доказательств для будущих международных уголовных судов, над этим работает наше следствие...
– сказал Малюк.
По словам Малюка, с этими всеми материалами ознакомился Карин Хан – прокурор Международного уголовного суда. Когда он увидел эти доказательства, то сказал – "высший пилотаж", утверждает глава СБУ.
Глава СБУ отметил, что речь идет о доказательствах, собранных не только гласно. По его словам, проведен очень масштабный комплекс именно негласных розыскных технических мероприятий. "У нас очень много интересных аудиофайлов и не только. Поэтому всему свое время", – добавил Малюк.
На Буданова и Резникова пытались покушать
- Россияне пытаются всеми усилиями одержать победу в Украине. Для этого они стремились даже совершить покушения на Буданова и Резникова. Но им не удалось. Об этом в интервью рассказал генерал-майор СБУ Василий Малюк.
- По словам Малюка, россияне постоянно работают над покушениями. В то же время, он отметил, что деталей раскрывать не будет, ведь они позволяют врагу учиться на своих ошибках.
- За предварительную работу – ликвидацию военнослужащего – враг заплатил 100 тысяч долларов. Самого же исполнителя удалось задержать при попытке въехать в Украину. Ее он совершил через третью страну. И, как отмечает Малюк, таких историй не 1 или 2, а до 10.