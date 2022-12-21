Судьба Путина будет одним из двух вариантов. Его ждет суд или бесславная смерть в бункере. Об этом заявил исполняющий обязанности руководителя СБУ Василий Малюк.

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В СБУ предрекли судьбу Путина

Он подчеркнул, что Путина заигрался, закрался, зазнался. "Это бункерный дед. Он реально живет в своем болезненном мире и его постигнет два варианта: либо скамья подсудимых в Гааге, либо бесславная смерть где-то в бункере на Алтае", – заявил Малюк.

У Малюка спросили, реален ли сценарий того, что Путин и его окружение все же окажутся на скамье подсудимых. На что он ответил: "в СБУ есть уникальная копилка доказательств".

"Уникальная копилка доказательств"

Сегодня Служба безопасности сформировала уникальную копилку доказательств для будущих международных уголовных судов, над этим работает наше следствие...

– сказал Малюк.

По словам Малюка, с этими всеми материалами ознакомился Карин Хан – прокурор Международного уголовного суда. Когда он увидел эти доказательства, то сказал – "высший пилотаж", утверждает глава СБУ.

Глава СБУ отметил, что речь идет о доказательствах, собранных не только гласно. По его словам, проведен очень масштабный комплекс именно негласных розыскных технических мероприятий. "У нас очень много интересных аудиофайлов и не только. Поэтому всему свое время", – добавил Малюк.

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